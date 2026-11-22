Ludmilla faz surpresa para fã em comemoração Reprodução/Instagram
Ludmilla aparece de surpresa em festa de fã Crédito: Reprodução/Instagram https://t.co/nZmaaR4bKV— Jornal O Dia (@jornalodia) November 22, 2026
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