Ludmilla faz surpresa para fã em comemoração - Reprodução/Instagram

Ludmilla faz surpresa para fã em comemoração Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2026 17:02

Ludmilla protagonizou um momento especial ao aparecer de surpresa na festa de uma fã, no subúrbio do Rio de Janeiro. A chegada inesperada da cantora levou a anfitriã às lágrimas e também emocionou os convidados. A ação faz parte da divulgação de "Bi Festinha", novo single de trabalho da artista.

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A proposta é levar a energia da faixa para além dos palcos e das plataformas digitais. "Ana e Maria se inscreveram na promoção de Bi Festinha e ganharam a minha presença na festa delas, de surpresa! Foi muito divertido fazer parte desse momento especial pra elas. Seguirei invadindo festas, e a próxima pode ser a sua, hein?!", alertou a cantora em vídeo nas redes sociais.

Ludmilla aparece de surpresa em festa de fã Crédito: Reprodução/Instagram https://t.co/nZmaaR4bKV — Jornal O Dia (@jornalodia) November 22, 2026

Em entrevista exclusiva ao Dia, Ludmilla comentou sobre o retorno ao funk após explorar o R&B no projeto "Fragmentos" e o pagode no "Numanice". "O funk é a minha raiz, foi onde tudo começou. Ao longo desses anos, explorei muitos estilos, vivi experiências diferentes, mas essa conexão nunca deixou de existir. O 'Fervo da Lud' tem muito daquela energia do começo, só que com a Lud de hoje, com tudo que vivi e aprendi nessa caminhada", afirmou.

Mais do que revisitar uma sonoridade que marcou a carreira, a artista buscava experimentar novas possibilidades dentro do gênero. "Queria muito trazer de volta aquela energia do FunkMilla, mas sem fazer uma repetição do que já fiz. Hoje tenho outras referências, outras experiências e estou sempre com vontade de experimentar. O 'Fervo da Lud' junta tudo isso: minhas raízes no funk, novas sonoridades e uma estética que tem esse clima de festa, de verão e de liberdade".

Para dividir os vocais em "Bi Festinha", Ludmilla escolheu Puterrier e HITMAKER, nomes que acreditava que combinariam com a proposta da faixa. "O Puterrier tem uma identidade muito própria, e o HITMAKER sabe muito bem criar aquelas batidas que fazem todo mundo dançar. Foi uma combinação que funcionou muito bem e trouxe uma energia especial", disse.

A divulgação do single já contava com estratégias para envolver os fãs. Ludmilla apostou em pistas e ações para despertar a curiosidade do público e fazer com que os admiradores acompanhassem as novidades sobre o lançamento. "Gosto de criar esse mistério e deixar todo mundo curioso para descobrir o que vem por aí. Eles participam muito de cada fase da minha carreira, então acho especial fazer com que se sintam parte desse momento também", explicou.

