Gabriely Miranda fala sobre imagens criadas com inteligência artificial de filho, Kendrick - Reprodução/Instagram

Gabriely Miranda fala sobre imagens criadas com inteligência artificial de filho, KendrickReprodução/Instagram

Publicado 22/11/2026 17:15





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Ela demostrou revolta com os registros do menino. "De novo isso! E, quantas vezes forem necessárias, vou expor e denunciar! Peço que denunciem. Estão criando diversas imagens minhas e do meu filho com IA, e o pior: tem gente que acredita que aquilo é real!".



Gabriely questionou a postura da plataforma do Instagram por permitir a viabilização deste tipo de conteúdo. "Essa inteligência artificial está passando dos limites. Até quando o Instagram vai permitir esse tipo de conteúdo? E por que, quando denunciamos, a plataforma não reconhece a manipulação?”.



A influenciadora afirmou que, caso seja necessário, irá buscar medidas legais. “Não autorizo e não aceito. Se necessário, tomarei todas as medidas legais cabíveis. Minha imagem e, principalmente, a privacidade do meu filho não é brincadeira para mim!", disse. Em seguida, pediu: “Denunciem! Não curtam, não compartilhem e não alimentem esse tipo de página”. Gabriely Miranda , de 23 anos, mulher do jogador de futebol Endrick, de 20, se manifestou nas redes sociais, neste domingo (22), sobre imagens criadas com inteligência artificial de seu filho recém-nascido, Kendrick. Ela demonstrou indignação com os registros que estão circulando pela internet e pediu para que os seguidores ajudassem a denunciar as contas que estão compartilhando a informação falsa.Ela demostrou revolta com os registros do menino. "De novo isso! E, quantas vezes forem necessárias, vou expor e denunciar! Peço que denunciem. Estão criando diversas imagens minhas e do meu filho com IA, e o pior: tem gente que acredita que aquilo é real!".Gabriely questionou a postura da plataforma do Instagram por permitir a viabilização deste tipo de conteúdo. "Essa inteligência artificial está passando dos limites. Até quando o Instagram vai permitir esse tipo de conteúdo? E por que, quando denunciamos, a plataforma não reconhece a manipulação?”.A influenciadora afirmou que, caso seja necessário, irá buscar medidas legais. “Não autorizo e não aceito. Se necessário, tomarei todas as medidas legais cabíveis. Minha imagem e, principalmente, a privacidade do meu filho não é brincadeira para mim!", disse. Em seguida, pediu: “Denunciem! Não curtam, não compartilhem e não alimentem esse tipo de página”.

Nascimento de Kendrick



O nascimento do pequeno foi confirmado pelo pai, Endrick, na última terça-feira (17), em entrevista ao SporTV, após uma partida da Seleção Brasileira. O atacante dedicou o gol marcado contra Singapura ao filho recém-nascido e à companheira, Gabriely.



“Graças a Deus, minha esposa deu à luz. É um garoto maravilhoso, e minha esposa também está muito feliz. Esse gol foi para ele e para a minha esposa, que é uma mulher muito forte, por tudo o que ela vem passando no pós-parto. Sei que não é fácil, e ela é uma esposa maravilhosa", revelou o atleta.



Na ocasião, a influenciadora também comentou sobre a chegada do herdeiro e solicitou privacidade ao pequeno. "Ele é apenas um bebê, e queremos preservar a sua privacidade. Esse é um momento nosso, íntimo e especial, que não precisa ser transformado em conteúdo ou partilhado com a internet".



O casal havia anunciado a gravidez em abril, por meio de publicação nas redes sociais. "O nosso amor em forma de vida. Tu me teceste no ventre. Salmos 139:13", escreveram em legenda da postagem.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa