Rafael é fruto do relacionamento de Tati Machado e Bruno Monteiro - Patrícia Devoraes/Brazil News

Rafael é fruto do relacionamento de Tati Machado e Bruno Monteiro Patrícia Devoraes/Brazil News

Publicado 22/11/2026 18:38

Tati Machado e o marido, Bruno Monteiro, deixaram a maternidade na tarde deste domingo (22) após o nascimento do filho, Rafael . A apresentadora posou com o recém-nascido nos braços para os fotógrafos que aguardavam na saída da Pro Matre, em São Paulo.

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Nas redes sociais, a integrante do "Mais Você", da TV Globo, mostrou um cartaz desejando boas-vindas ao menino e prometeu voltar a interagir com os seguidores. "Estamos em casa! Aos pouquinhos vou aparecendo por aqui pra falar com vocês, tá? Muito felizes", escreveu.

O filho de Tati e Bruno nasceu na terça-feira (17), mas o casal só revelou a novidade em publicação conjunta feita no sábado (21). Na ocasião, os dois compartilharam fotos após o trabalho de parto. "Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael", anunciaram.

Em junho, a apresentadora e o cineasta comunicaram a nova gravidez nas redes sociais. A apresentadora perdeu o primeiro filho que esperava na 33ª semana de gestação em maio de 2025. Ela já havia sofrido um aborto espontâneo em 2019.

Desabafo

Em participação no videocast "Mil e Uma TrETAS", Tati Machado desabafou sobre o luto pelo falecimento do primeiro filho, Rael, e relatou o sentimento de culpa com a nova gestação. "No meu caso, não estava esperando ou planejando. Eu tinha vontade, não à toa estava deixando rolar, mas meu combinado com a minha médica era para congelar embriões. Em uma dessas, engravidei. O que foi e tem sido muito difícil, porque no começo usei o argumento de que eu ainda queria ele [Rael]. Achava injusto eu tentar engravidar e desejar tê-lo, e tinha uma repulsa de tê-lo. Uma traição daquela nossa relação e daquele luto que ainda estou vivendo".

A apresentadora refletiu sobre a carga emocional que permanece depois do momento delicado. "Estou grávida, vivendo o luto, que acredito que vou carregá-lo de outras formas, ressignificando cada dia mais. Até o começo da gravidez, não queria me envolver muito. Não que eu sofra pressão de alguém ficar comentando nem nada nisso, mas uma coisa enraizada dentro da gente mesmo", disse.

"Eu sou mãe desde o primeiro positivo que eu tive. Mas parece que quanto menos tempo a gente ficou com aquele bebê, mais isso é apagado. A gente tem costume de colocar mais peso nessas situações, mas só quando a gente volta para a nossa casa, para nossa vidinha, que sabe como é e o que deixou de sequela. Estou lidando agora com um grande mistério até sobre quem eu sou", completou Tati.