Eva, filha de Angélica e Luciano Huck, estreou nos palcos do teatro - Reprodução/Instagram

Eva, filha de Angélica e Luciano Huck, estreou nos palcos do teatro Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2026 19:55



Angélica e Luciano Huck não esconderam o orgulho com a primeira apresentação da filha caçula, Eva, de 14 anos, no teatro com o musical "O Som da Música", montagem do clássico "A Noviça Rebelde". Neste domingo (22), o casal publicou registros nas redes sociais da adolescente durante a performance de "Dó Ré Mi", uma das músicas do espetáculo.

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"Não cabe no peito o orgulho e a alegria que senti ao ver você no teatro, sábado… Brilhando, feliz, realizada!

Sem dúvida, uma das maiores emoções da minha vida foi ver como a arte te preenche, te faz feliz e te permite ser tão você! Você dança, canta, atua… e faz tudo isso com o coração, com entrega, com amor! [...] Eu estarei sempre aqui, sendo sua plateia mais apaixonada e emocionada! Viva a arte! Viva você, meu amor!", escreveu a apresentadora.

O comandante do "Domingão com Huck", da TV Globo, falou sobre o momento em família para acompanhar a nova fase da herdeira na atuação. "Sobre o nosso fim de semana... eu e Angélica mais orgulhosos impossível assistindo a estreia da Eva no musical 'O Som da Música'", disse ele.

Além da caçula, Angélica e Luciano também são pais de Joaquim, de 21 anos, e Benício, de 19. Os dois cursam, respectivamente, as faculdades de administração - em Nova York, nos Estados Unidos - e engenharia de produção - em São Paulo.

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Aniversário do filho do meio

No início de novembro, o casal fez uma homenagem para Benício, que completou mais um ano de vida. Huck resgatou cliques da infância do rapaz e das aventuras vividas entre pai e filho. "Este abraço e estes registros dizem muito sobre ele. Sobre nós. Sobre o amor que nos une. Nosso filho do meio. Nosso orgulho. Um dos maiores amores do mundo. Viver e conviver com você nesses últimos 19 anos tem sido, ao lado da sua mãe e dos seus irmãos, de longe a jornada mais bonita e prazerosa da minha vida", declarou.

Já Angélica relembrou o nascimento do herdeiro. Como o tempo voa! Parece que foi ontem que te tinha pequenininho nos meus braços e hoje vejo esse menino incrível, cheio de personalidade, sonhos e um coração lindo. Você é luz que ilumina todos à sua volta e meu parceiro pra qualquer aventura dessa vida! Que orgulho de ver você crescendo e se tornando esse homem tão especial. Tô aqui pra sempre, torcendo, vibrando, aplaudindo cada conquista e caminhando ao seu lado. Que a vida seja sempre generosa com você, meu amor!".