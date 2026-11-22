Miley Cyrus e Maxx Morando em casamentoReprodução/Instagram
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Entre as fotos, o casal aparece celebrando o casamento com um beijo no altar. Miley publicou registros do ensaio fotográfico com o companheiro e o Golden retriever da família. Nas imagens, ela posa na frente de um tecido cinza, usando o longo vestido de noiva desenhado em estilo minimalista.
Nos comentários da publicação, internautas reagiram às imagens e comemoraram nova etapa na vida dos artistas. Uma seguidora parabenizou a cantora e contou que se casou em mesmo dia. “Parabéns! De crescer assistindo ‘Hannah Montana’ [série protagonizada por Miley] para ver Miley descobrindo quem ela é, e agora dividimos a mesma data de casamento”, disse. Enquanto outra, afirmou: “a noiva mais linda do mundo”. Alguns ainda exclamaram: “Parabéns”, “Te amo” e “Felicidades”.
A celebração do casamento ocorreu ao ar livre e perto de uma piscina. O local estava decorado com um arco de flores brancas e velas. No evento intimista, que contava com menos de cem convidados, todos seguiram o código de vestimenta proposto, e entre os presentes na cerimônia estavam a mãe da cantora, Tish Cyrus, o pai, Billy Ray Cyrus, a irmã, Noah Cyrus, e a namorada do pai, a atriz Elizabeth Hurley.
O vocalista da banda The Flaming Lips, Wayne Coyne, amigo de Miley, conduziu a cerimônia de matrimônio, que aconteceu na antiga residência do cantor Frank Sinatra, conhecida como Twin Palms. Na sexta-feira (20), véspera da união, o casal de músicos realizou um jantar pré-casamento com os convidados.
Miley e Maxx mantêm o relacionamento desde 2021, quando se conheceram durante um encontro às cegas. Já o namoro foi confirmado publicamente em 2022 e eles noivaram em 2025. Discreto, o novo marido da cantora é baterista da banda de rock alternativo Liily, e já atuou, entre os anos de 2015 e 2018, na banda punk The Regrettes. Morando também trabalha como produtor e participou de projetos da parceira, como o álbum "Endless Summer Vacation", lançado em 2023.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa
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