Fred Bruno celebrou o nascimento do segundo filho - Reprodução/Instagram

Fred Bruno celebrou o nascimento do segundo filho Reprodução/Instagram

Publicado 23/11/2026 07:05

Fred Bruno usou as redes sociais na noite de domingo (22) para comunicar o nascimento do segundo filho. O menino, fruto do relacionamento com Indi Lunar, veio ao mundo na sexta-feira (20), às 22h33, e o apresentador compartilhou um registro segurando o recém-nascido nos braços. O nome do bebê não foi revelado.

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"Meu segundo filho nasceu e eu realmente nasci pra isso. Na sexta-feira, dia 20 de Novembro de 2026 às 22:33 tive a oportunidade de viver novamente o maior amor que um ser humano é capaz de sentir. Ele e a mamãe estão muito bem e recebendo todo o carinho do mundo, inclusive do seu irmãozinho mais velho", escreveu.

O comandante do "Globo Esporte SP" recebeu mensagens de carinho dos famosos. "Viva. Parabéns, papai e mamãe !!!! Saúde e muito mais amor!!!!", desejou Luis Roberto. "Nossa família está muito feliz por vocês!!! Muito amor!!!!", disse Nicolas Prattes. "Que Deus abençoe! Saúde para o irmão do Gudugo", afirmou Ticiane Pinheiro. "Parabéns!!!! Muita saúde pras crias!!", enviou Astrid Fontenelle.

Fred revelou em julho que teria mais um herdeiro. Ele já é pai de Cris, de 5 anos, do antigo namoro com Bianca Andrade. "Há cinco anos eu descobri a minha melhor versão como pessoa, descobri talvez até minha missão na Terra, que é a paternidade. Sim, eu vou ter o meu segundo neném... Imagina a ansiedade que eu estava de contar para vocês... A gente está tendo todo o carinho, todo o cuidado do mundo, tanto com o bebê quanto com a mãe", anunciou.

Na ocasião, o apresentador explicou que a companheira leva uma vida longe dos holofotes. Ele também comentou que já tem imaginado Cris exercendo o papel de irmão mais velho. "Uma cena que não sai da minha cabeça é imaginar o Neneco cuidando de um novo grande amor da minha vida. Estou muito ansioso para acontecer. Eu tenho o privilégio de ter um irmão, e ele também vai ter esse privilégio. Estou realmente muito feliz".