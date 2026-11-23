Fred Bruno celebrou o nascimento do segundo filho Reprodução/Instagram
Fred Bruno anuncia nascimento do segundo filho
Apresentador compartilhou foto com o recém-nascido em publicação nas redes sociais na noite de domingo (22)
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Mila Seidl diz que o marido gostava de vê-la bem cuidada e relembra período em que deixou a aparência de lado
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