Duda Wilken namora a skatista Duda Wilken - Reprodução/instagram

Duda Wilken namora a skatista Duda WilkenReprodução/instagram

Publicado 23/11/2026 11:09

Duda Wilken comemorou nesta segunda-feira (23) a medalha de ouro conquistada pela namorada, Rayssa Leal, na etapa da Copa do Mundo de Skate Street realizada em Utsunomiya, no Japão. A influenciadora exaltou o desempenho da atleta em publicação nas redes sociais.

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"Meu coração transborda de orgulho! Você merece tanto. É campeã!", escreveu na legenda. Já a atleta compartilhou um registro segurando a bandeira verde e amarela logo depois da conquista. "É do Brasil", celebrou.

Rayssa somou 176,03 pontos (89,11 na melhor volta e 86,92 na melhor manobra) e garantiu o lugar mais alto do pódio na competição. A brasileira superou a australiana Chloe Covell - que alcançou 175,13 pontos e ficou com a prata - e a japonesa Coco Yoshizawa - que somou 175,11 pontos e é atual campeã olímpica - que completou o pódio com o bronze.

Romance

Apesar de manterem a vida amorosa de forma discreta, Duda e Rayssa não escondem o relacionamento. As duas evitavam declarações frequentes e publicações românticas, mas agora aparecem juntas em registros de viagens e momentos fora das competições, além de homenagens nos títulos conquistados pela atleta.

A skatista chegou a desmentir boatos de um possível término do relacionamento após apagar da rede social um vídeo com a namorada em maio deste ano. "Prefiro falar por aqui. Tá tudo bem por aqui. Ontem eu fui ajeitar algumas coisas nas redes sociais e ajeitei meu Tiktok, principalmente com vídeos que eu queria deixar e outros não. Alguns estavam com a qualidade baixa e eu resolvi ajeitar", explicou.

Em junho, Rayssa comentou sobre a própria orientação sexual ao responder comentário no TikTok. Um perfil utilizou corações nas cores da bandeira bissexual e uma interrogação para saber a preferência da skatista, que foi direta na resposta. "Humrum", afirmou ela.

Novo membro na família

Além das conquistas na vida profissional, Rayssa festejou o nascimento da irmã caçula, Isis Helena. Antes do parto, Lilian Mendes dividiu com os seguidores a expectativa pelos últimos dias da gestação e falou sobre a ansiedade para conhecer a filha. "Agosto… Você finalmente chegou. Esperei por este mês desde o instante em que descobri que um coraçãozinho começava a bater dentro de mim", relatou.

Na época, Rayssa mostrou aos seguidores sua reação à novidade ao publicar uma foto com uma caixa que guardava o teste de gravidez da mãe. "O motivo do meu ano fechar com chave de ouro... Vou ter mais um irmão ou irmã", escreveu a medalhista olímpica.