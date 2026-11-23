Tallulah publica cliques ao lado de Bruce WillisReprodução do Instagram
"Fiquei tão emocionada com a doçura daquele momento que não pensei mais adiante que aquela poderia ser uma foto íntima demais para mostrar", explicou.
Na imagem, Tallulah e Bruce apareciam sentados em um balanço, de mãos dadas, enquanto assistiam a um vídeo de uma apresentação do cantor Frankie Valli. A filha do astro de "Duro de Matar" contou que pediu a alguém para registrar a ocasião, mas não refletiu sobre a exposição do pai antes de compartilhar a fotografia com os seguidores. "Pedi para alguém tirar uma foto super fofa de um momento especial nosso assistindo a um vídeo do Frankie Valli cantando", relatou.
Após excluir a publicação, Tallulah voltou ao Instagram com uma foto antiga ao lado do ator e reconheceu que deveria ter tido mais cuidado com a privacidade dele. "Posso reconhecer isso e prometer fazer melhor. Sei que todos vocês o amam. Eu o amo. Minha família o ama. E ele continua sendo o herói absoluto que sempre conhecemos", declarou. Na legenda, reforçou a reflexão: "Eu posso fazer melhor".
Estado de saúde de Bruce Willis
Desde então, o astro leva uma vida reservada, longe dos holofotes. Atualmente, ele mora em uma residência adaptada às suas necessidades, onde recebe cuidados especializados e visitas frequentes dos familiares.
Emma Heming Willis, companheira do ator, já relatou publicamente as dificuldades enfrentadas por Bruce com o avanço da doença, especialmente em relação à comunicação.
Ao todo, o artista é pai de cinco filhas. Além de Tallulah, ele teve Rumer e Scout com Demi Moore, com quem foi casado entre 1987 e 2000. Da atual união com Emma, nasceram Mabel e Evelyn.
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