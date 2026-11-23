Um dia após deixar a maternidade, Tati Machado surgiu nas redes sociais nesta segunda-feira (23) para atualizar os seguidores sobre a nova fase ao lado do marido, o cineasta Bruno Monteiro, e o filho recém-nascido, Rafael. A apresentadora comentou o processo de amamentação e a rotina de sono do bebê.
Ela compartilhou um registro da visita que recebeu da especialista em aleitamento materno Alessandra Paulas. "Uma família que segue, no detalhe, tudo o que você ensina e que vai colher frutos com um bebê que mama bem, dorme bem, vive mais feliz e saudável. Orgulho demais", escreveu a profissional.
Em seguida, Tati destacou a importância do auxílio nos primeiros momentos com o bebê. "Toda mensagem que troco com a perfeita da Alessandra Paulas eu digo: 'Tô focada!'. E tá dando certo, viu? Neném tá mamando direitinho desde a maternidade, dorme reloginho e não estou sentindo dor. Obrigada por todo ensinamento", contou.
O filho de Tati e Bruno nasceu na terça-feira (17), mas o casal só revelou a novidade em publicação conjunta feita no sábado (21). Os dois publicaram fotos após o trabalho de parto. "Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael", anunciaram. Em junho, eles comunicaram a nova gravidez nas redes sociais. A apresentadora perdeu o primeiro bebê que esperava na 33ª semana de gestação em maio de 2025. Ela já havia sofrido um aborto espontâneo em 2019.
Receios na gravidez
Em participação no videocast "Mil e Uma TrETAS", Tati Machado desabafou sobre o luto pelo falecimento do primeiro filho, Rael, e relatou o sentimento de culpa com a nova gestação. "No meu caso, não estava esperando ou planejando. Eu tinha vontade, não à toa estava deixando rolar, mas meu combinado com a minha médica era para congelar embriões. Em uma dessas, engravidei. O que foi e tem sido muito difícil, porque no começo usei o argumento de que eu ainda queria ele [Rael]. Achava injusto eu tentar engravidar e desejar tê-lo, e tinha uma repulsa de tê-lo. Uma traição daquela nossa relação e daquele luto que ainda estou vivendo", revelou.
A apresentadora refletiu sobre a carga emocional que permanece depois do momento delicado. "Estou grávida, vivendo o luto, que acredito que vou carregá-lo de outras formas, ressignificando cada dia mais. Até o começo da gravidez, não queria me envolver muito. Não que eu sofra pressão de alguém ficar comentando nem nada nisso, mas uma coisa enraizada dentro da gente mesmo", disse.
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