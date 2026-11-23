Ana Hickmann ganha moto esportiva de Edu Guedes - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann ganha moto esportiva de Edu GuedesReprodução / Instagram

Publicado 23/11/2026 12:12

"Juro que ainda não estou acreditando que eu realmente consegui. Para muitos pode parecer ridículo, mas para mim foi tudo! Meu marido acredita tanto em mim que me deu de presente uma moto KTM. E a primeira coisa que ele me disse foi: 'Você consegue! Vai andar de primeira. Eu acredito em você'", escreveu na legenda da publicação.Apesar da confiança do marido, Ana confessou que ficou insegura antes de subir na motocicleta. Sem experiência com esse tipo de veículo, a apresentadora teve receio de cometer algum erro e até de decepcionar Edu. Mesmo assim, decidiu enfrentar o medo e comemorou o resultado."Juro que eu duvidei de mim. Estava com medo, medo de errar, medo de decepcionar, mas fui com medo mesmo. Essa foi a minha primeira volta de moto da vida. Nunca pensei em fazer isso. Consegui!", celebrou.No vídeo, Ana aparece durante o passeio pela propriedade da família. A experiência, no entanto, exigiu um pouco de paciência. A apresentadora precisou dar algumas voltas até se sentir mais confortável com o veículo e conseguir trocar as marchas. O desafio, que inicialmente parecia distante de sua realidade, acabou por se transformar em motivo de orgulho.Esta não é a primeira vez que Edu Guedes surpreende a amada com um presente de duas rodas. Em junho deste ano, o chef e apresentador já havia comprado uma moto elétrica, avaliada em aproximadamente R$ 22 mil, para que Ana pudesse passear pela fazenda. Desta vez, a escolha foi por um modelo esportivo.