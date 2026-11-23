Em meio a decisão de se aposentarem, Chitãozinho e Xororó anunciaram nova música com os sertanejos Jorge & Mateus - Reprodução / Globoplay

Em meio a decisão de se aposentarem, Chitãozinho e Xororó anunciaram nova música com os sertanejos Jorge & MateusReprodução / Globoplay

Publicado 23/11/2026 13:34

Jorge & Mateus participaram da conversa sobre a despedida e falaram sobre a expectativa de acompanhar os sertanejos nesta última fase nos palcos. “Acho que todo mundo vai ficar um pouco, se sentir um pouco órfão de Chitãozinho e Xororó. Mas nosso desejo é que eles deem uma descansadinha e voltem”, disseram durante o encontro.

LEIA MAIS: Tati Machado fala sobre rotina de sono e amamentação do filho