Em meio a decisão de se aposentarem, Chitãozinho e Xororó anunciaram nova música com os sertanejos Jorge & MateusReprodução / Globoplay
A parceria, porém, não ficará restrita às apresentações. Durante o programa, os artistas revelaram que uma faixa inédita com as quatro vozes já está pronta. A ideia é apostar em uma formação mais simples em parte da música. “De repente, em algum momento, só nós dois e violão e as quatro vozes”, comentaram.
Os planos para os shows também incluem encontros entre as duas duplas durante as apresentações. Segundo eles, Chitãozinho e Xororó terão o próprio espetáculo, assim como Jorge & Mateus, mas haverá momentos de interação no palco e a possibilidade de os artistas participarem das apresentações uns dos outros.
A proposta é que essa mistura também apareça no encerramento. “Fazer um final com músicas de sucesso, para cima, para deixar o pessoal com saudade”, disse Chitãozinho.
Despedida dos palcos
Chitãozinho e Xororó anunciaram no mesmo programa que decidiram encerrar a rotina de shows. Segundo os irmãos, a ideia de diminuir o ritmo vinha sendo discutida mais seriamente havia cerca de dois anos.
“Agora a gente acha que está no momento de curtir um pouco mais a vida, a família, principalmente. Eu sempre costumo dizer que nós somos operários da música. Então, todo operário precisa de um momento de descanso, e o nosso chegou agora”, explicaram.
A dupla, que possui 56 anos de trajetória, relembrou que a projeção nacional ganhou força na década de 1980, principalmente depois de “Fio de Cabelo”. O sucesso da faixa ajudou a abrir espaço para a música sertaneja nas rádios FM e aumentou a presença dos dois na televisão.
Antes de deixar os palcos, Chitãozinho e Xororó ainda terão compromissos ao longo de 2027. Entre eles está a Festa do Peão de Barretos, em agosto, onde serão embaixadores do evento. Os irmãos já se apresentaram mais de 40 vezes na festa e definiram a nova função como uma forma de continuar valorizando a história da música sertaneja.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa