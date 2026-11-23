Justin Timberlake revisita polêmicas com Britney Spears em série - Reprodução / Instagram

Justin Timberlake revisita polêmicas com Britney Spears em sérieReprodução / Instagram

Publicado 23/11/2026 13:32

Justin Timberlake, de 45 anos, vai revisitar o relacionamento com Britney Spears e outras polêmicas de sua trajetória em uma nova série documental. Intitulada "TIMBERLAKE", a produção teve o primeiro trailer divulgado nesta segunda-feira (23) e promete revelar detalhes da vida pessoal e profissional do cantor, inclusive sua prisão em 2024, por suspeita de dirigir sob efeito de álcool.

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"Nossa base de fãs cresceu exponencialmente e Britney estava abrindo os shows do NSYNC. Estávamos na estrada juntos e conhecendo o mundo", relembrou o artista sobre o início do namoro, que durou de 1999 a 2002.



A mãe de Justin também participa do documentário e comenta a repercussão do romance, que movimentou o mundo das celebridades no início dos anos 2000. "O nível de loucura quando aqueles dois estavam juntos era a definição de insanidade", afirmou.



Além do relacionamento com Britney, a produção abordará a infância do cantor, o sucesso com o NSYNC, a carreira solo e o casamento com a atriz Jessica Biel. No trailer, Justin admite que algumas histórias podem surpreender o público. "As pessoas não vão entender quem eu sou", declarou o músico, que promete mostrar tanto lembranças divertidas quanto episódios difíceis de sua vida.



Outro assunto presente na prévia é sua prisão, em junho de 2024, em Sag Harbor, nos Estados Unidos. Na ocasião, ele foi detido por suspeita de dirigir embriagado. Posteriormente, o artista se declarou culpado de uma infração menos grave relacionada à condução de veículo com capacidade prejudicada. "Nossa base de fãs cresceu exponencialmente e Britney estava abrindo os shows do NSYNC. Estávamos na estrada juntos e conhecendo o mundo", relembrou o artista sobre o início do namoro, que durou de 1999 a 2002.A mãe de Justin também participa do documentário e comenta a repercussão do romance, que movimentou o mundo das celebridades no início dos anos 2000. "O nível de loucura quando aqueles dois estavam juntos era a definição de insanidade", afirmou.Além do relacionamento com Britney, a produção abordará a infância do cantor, o sucesso com o NSYNC, a carreira solo e o casamento com a atriz Jessica Biel. No trailer, Justin admite que algumas histórias podem surpreender o público. "As pessoas não vão entender quem eu sou", declarou o músico, que promete mostrar tanto lembranças divertidas quanto episódios difíceis de sua vida.Outro assunto presente na prévia é sua prisão, em junho de 2024, em Sag Harbor, nos Estados Unidos. Na ocasião, ele foi detido por suspeita de dirigir embriagado. Posteriormente, o artista se declarou culpado de uma infração menos grave relacionada à condução de veículo com capacidade prejudicada.

Revelações de Britney Spears

O relacionamento entre Justin Timberlake e Britney Spears voltou aos holofotes em 2023, após o lançamento da autobiografia da cantora, "A Mulher em Mim". No livro, ela relatou supostas traições do ex-namorado e revelou que engravidou durante o romance, mas realizou um aborto porque ele não queria ser pai naquele momento.



"Eu amava muito o Justin. Sempre imaginei que um dia formaríamos uma família juntos. Isso apenas aconteceria muito antes do que eu esperava", contou. "Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos jovens demais", relatou.



Britney afirmou que a decisão foi especialmente dolorosa. "Se dependesse apenas de mim, eu nunca teria feito isso. E, ainda assim, Justin tinha certeza de que não queria ser pai", declarou. Ela classificou a experiência como "uma das coisas mais angustiantes" que já viveu.



Antes disso, em 2021, Justin já havia pedido desculpas publicamente à ex-namorada e à cantora Janet Jackson, após a repercussão do documentário "Framing Britney Spears". Na ocasião, reconheceu falhas em seu comportamento e admitiu ter se beneficiado de um sistema marcado pelo machismo e pelo racismo.



Com direção de Fisher Stevens, vencedor do Oscar por "The Cove", "TIMBERLAKE" terá quatro episódios, além de imagens inéditas e depoimentos de familiares, amigos e colaboradores do artista. Os dois primeiros capítulos estreiam na Apple TV em 11 de dezembro. O terceiro chega no dia 18, enquanto o último será disponibilizado no dia 23.