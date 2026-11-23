Scheila Carvalho mostrou resultado de cirurgia plástica no rosto - Reprodução de vídeo / Instagram

Scheila Carvalho mostrou resultado de cirurgia plástica no rostoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 23/11/2026 14:14

Scheila Carvalho , de 53 anos, mostrou nos stories do Instagram, neste domingo (22), o resultado do lifting facial que realizou no rosto há 30 dias. A ex-dançarina do grupo É o Tchan falou sobre a recuperação da cirurgia plástica e destacou a satisfação com procedimento.

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A ex-participante do reality "A Fazenda", da Record, falou sobre a cicatrização. "Olha ela. Sem filtro, tá, gente? Estou com maquiagem, com protetor solar, um leve blush, rímel e gloss. Mas, é isso. Cicatrizou já sumindo. Ele [médico] raspou um pouquinho para fazer o corte, mas já sumiu praticamente. Atrás da orelha já não tem mais nada [cicatriz]."



Ela também ressaltou que o resultado ainda não é o definitivo, já que a cirurgia foi feita há pouco mais de 1 mês. "Completei 30 dias e ainda vai desinchar mais, tá, gente? 30 dias não é o resultado final, ainda tem aí mais dois meses para frente, para realmente [ter] o resultado. E a tendência é só melhorar, desinchar cada vez mais. Tem pouco tempo a cirurgia. Mas eu estou amando", disse Scheila.

Além disso, agradeceu a equipe médica e demais profissionais da clínica onde realizou a cirurgia. "Eu já agradeci todos eles, mas quero deixar registrado aqui porque eu vou ser eternamente grata à essa equipe maravilhosa."

Scheila ainda aproveitou um momento de auto cuidado em um salão de beleza, onde arrumou o cabelo e foi maquiada. "Voltei no tempo", afirmou ela. Produzida, a ex-"A Fazenda" posou para cliques, esbanjando beleza com o novo visual.

Lifting facial e inchaço

A ex-dançarina passou pelo procedimento no dia 20 de outubro. O lifting facial é uma cirurgia estética que busca reduzir a flacidez e suavizar rugas do rosto. O procedimento pode provocar inchaço temporário durante a recuperação, como a artista compartilhou anteriormente na mesma rede social.

No dia 5 deste mês, Scheila mostrou como estava o rosto após a cirurgia. Ela compartilhou vídeos e fotos dos primeiros dias de recuperação do lifting facial e falou sobre o inchaço. Em um dos registros, a dançarina apareceu com uma máscara de gelo para ajudar a reduzir a questão.

"Estou com essa máscara de gelo para desinchar. Minha boca está inchada, viu, gente? Não é assim que eu vou ficar não. Tenham paciência", disse, entre risos.



Scheila também publicou imagens feitas logo após a intervenção, quando ainda precisava de cuidados específicos. Nos primeiros dias, a alimentação ficou restrita a líquidos e alimentos pastosos. A artista mostrou ainda a rede hemostática utilizada no pós-operatório, que foi retirada no segundo dia.



A dançarina contou que essa etapa foi uma das mais difíceis da recuperação. Segundo ela, o aumento do inchaço causou preocupação e ansiedade, mas houve melhora depois da retirada da rede e de uma sessão de drenagem.

"Neste momento, eu não estava [tranquila]. Fiquei muito ansiosa por conta do inchaço, mas com a retirada da rede e com a drenagem, melhorou muito", relatou.

Apesar do desconforto, Scheila afirmou que já percebia avanços no segundo dia. Ela disse que conseguiu se alimentar melhor e que, mesmo com os olhos inchados, conseguia enxergar e falar.



"Consegui comer melhor, estou com o olho um pouco inchado ainda, mas estou conseguindo assistir, e tudo correndo bem. Vou até mandar um beijo [risos]", comentou.



No terceiro dia, a ex-dançarina do É o Tchan retomou a alimentação normal. Ela também mostrou os cuidados adotados para controlar o inchaço, como sessões de drenagem e a aplicação de taping, técnica que utiliza fitas adesivas sobre a pele.