Suzana Castelo interpreta noiva de Guido Schäffer em projeto para os cinemas - Arquivo pessoal

Suzana Castelo interpreta noiva de Guido Schäffer em projeto para os cinemasArquivo pessoal

Publicado 25/11/2026 05:00

Suzana Castelo levará para as telonas uma história que transformou sua vida pessoal. Idealizadora do longa-metragem "Guido", previsto para estrear em 2027, ela interpreta Júlia, noiva do médico e seminarista Guido Schäffer, cuja trajetória de fé, dedicação à medicina e amor ao próximo inspira milhares de pessoas. O envolvimento com o projeto nasceu de sua própria conversão ao catolicismo, experiência que despertou o desejo de contar esse legado por meio do cinema

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No projeto, ela contracena com Danilo Mesquita, intérprete do protagonista. "Na vida real, eu estava grávida e cheguei a gravar com oito e nove meses de gestação, enquanto a personagem não estava grávida em hipótese alguma. O desafio começou ali. Tivemos uma preparação incrível com a Patrícia Carvalho, preparadora de elenco, para que eu e ele pudéssemos viver juntos o universo dos personagens", diz.

Suzana explica que a admiração pela figura de Guido foi importante para interpretar a noiva do religioso. "Minha vida mudou muito, ganhei mais força e sentido em tudo. [...] Desde o primeiro momento entendi que era uma história forte, capaz de impactar um número enorme de pessoas. Mas, para isso, precisaria ser feita com uma produção e elenco de alto nível, com alguém que garantisse que a sua essência fosse mantida. Essa foi a minha missão desde o início, ser a pessoa que manteria intacta a essência dessa história, com todas as licenças poéticas necessárias".

Júlia acompanha a transformação de Guido, que começa a questionar os planos de casamento para seguir a vocação religiosa. "Talvez ela até perceba, mas não quer enxergar, porque é muito doloroso. Por isso a relação deles tem momentos surpreendentes. Ela espera que Guido esteja em sintonia com os planos dos dois, como onde vão morar, por exemplo, e ele já não está tão certo do casamento, cada vez com mais dúvidas em relação ao sacerdócio. Mas, ao mesmo tempo, ela vê que aquele é mesmo o caminho dele", conta.

A atuação de Guido como médico revela o compromisso que ele tinha com os mais vulneráveis. "Como médico, ele levava atendimento aos moradores de rua que nem os hospitais queriam atender. [...] É inspirador ver que ele vai para onde Deus quer que ele vá, mesmo que seja bastante difícil", afirma.

Outro aspecto que chama atenção da atriz é a maneira como Guido vivia sua fé em diferentes ambientes, seja na medicina, no surfe ou na igreja. "Justamente por colocar Deus em primeiro lugar, conseguia levar isso a todos os lugares. Não importava onde estivesse, ele falava de Deus e agia conforme a Sua palavra, por meio da caridade e de um olhar genuíno de amor ao próximo. Conseguia ver, em cada pessoa, o reflexo divino. Sempre digo que ele era um santo de calça jeans. E inspirava tanto porque vivia, de fato, tudo aquilo que pregava".

Dirigido por Jayme Monjardim, a produção também marcou a trajetória de Suzana pela oportunidade de trabalhar com o cineasta. "Ele abraçou totalmente o projeto desde o início, com muita dedicação, amor e trabalho.[...] É um diretor único, sensacional, profissional e amoroso. Uma parceria que pretendo levar para a vida, e espero que ainda façamos muitos trabalhos juntos. Foi maravilhoso ter um diretor como ele para contar essa história, porque dá para ver, em muitos momentos, que ele de fato via o Guido como um bom exemplo a ser seguido", relata.

Em sua trajetória no audiovisual, a artista recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Triunfo por "Delicadeza", primeiro longa como uma das protagonistas. "Me dediquei muito, foram três meses de preparação. A direção foi da Cessa Castelo e a Isabelle Nassar foi minha parceira de cena. O prêmio me deu mais confiança para seguir firme no audiovisual, no cinema e para buscar cada vez mais projetos que tenham impacto no público. Também me trouxe um aprendizado grande para começar o processo do filme sobre Guido".

Outros projetos

Suzana também está à frente do videocast "Café no Set", dedicado ao cinema e à dramaturgia brasileira. Ela explica o objetivo do programa. "A ideia é trazer artistas do audiovisual e da dramaturgia brasileira para falar de cinema nacional e, ao mesmo tempo, mergulhar no processo criativo de cada um: o olhar, a visão de mundo, o dia a dia, o interior de cada artista, e também cada etapa do seu trabalho", detalha.

Inspirado em formatos internacionais, o programa busca aproximar o público dos processos criativos dos membros do setor. "Queremos que isso inspire muitas pessoas, tanto do audiovisual quanto de fora, interessadas em conhecer o processo de um grande profissional. O programa também tem um cuidado estético muito grande, com uma bela fotografia. A proposta é que seja uma grande homenagem ao cinema nacional e aos artistas brasileiros", acrescenta.