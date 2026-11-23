Luana Piovani confronta Paulo Vilhena sobre importância da famíliaReprodução / Instagram
"E no caso daqueles que têm uma família que não dá suporte, que maltrata, não aceita? Continua sendo prioritário ou vocês incentivam que esse laço se rompa e que o indivíduo vá buscar sua alegria e seguir seus sonhos com liberdade e amor? Eu amo minha família, mas acho que pode ter pessoas que não tenham essa família deliciosa e amorosa e se sintam mal pela hipervalorização da mesma", rebateu.
A manifestação aconteceu após Maria Luiza contar que a chegada da filha, Manuela, transformou a relação do casal com a espiritualidade. Segundo ela, a experiência da maternidade e da paternidade fortaleceu a conexão dos dois com a religião. "Eu e o Paulo tivemos uma realização esses dias. Sempre tivemos uma relação próxima com Deus, mas, depois que a Manuela nasceu, ficamos mais próximos", afirmou.
Paulo Vilhena também comentou os desafios que enfrenta como pai e destacou a importância da fé para lidar com as inseguranças que surgiram após o nascimento da menina. "Como pai e mãe, a gente se sente insuficiente, com medo, inseguranças e consciência do nosso tamanho, que é pequeno diante de Deus. Então fortalecemos nossa fé, crenças e contamos com a força d'Ele", declarou o ator.
Foi justamente essa valorização da família que motivou o comentário de Luana. Embora tenha ressaltado o amor pelos próprios familiares, a atriz questionou se o mesmo discurso pode ser aplicado a pessoas que enfrentam rejeição, maus-tratos ou falta de apoio dentro de casa.
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