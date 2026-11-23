’Reimaginário’, novo álbum de Claudia Leitte, está disponível nas plataformas digitais - Divulgação / Rafael Borgatto

’Reimaginário’, novo álbum de Claudia Leitte, está disponível nas plataformas digitaisDivulgação / Rafael Borgatto

Publicado 23/11/2026 15:29

Claudia Leitte , de 46 anos, lançou nas plataformas digitais, na noite deste domingo (22), o álbum "Reimaginário", para a temporada de verão e o Carnaval 2027. O novo projeto, que conta com 10 faixas inéditas, marca encontro entre o passado, presente e futuro da cantora e compositora.

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"O 'Reimaginário' nasceu desse desejo de revisitar tudo aquilo que faz parte de mim, das minhas referências, das músicas que me atravessaram e das experiências que vivi ao longo desses anos. É olhar para a minha história com novos olhos, me permitir experimentar, misturar sonoridades e descobrir outras possibilidades", reflete a artista.

O novo disco, inclusive, revisita e homenageia clássicos da axé music e a obra de artistas que inspiraram a trajetória da loira. "Não é sobre deixar o passado para trás, mas sobre entender que ele sempre pode ganhar novos significados. É um convite para imaginar de novo, inclusive a mim mesma", conta.

Claudia Leitte abre os trabalhos de "Reimaginário" com a faixa-título "Ouça Esse Som", com o objetivo de jogar luz sobre o poder transformador do amor, da música e da liberdade de ser, elementos intrínsecos ao Carnaval. As ruas de Salvador são o palco da celebração e essa energia é sentida em "Timbal das Estrelas", canção que evoca elementos diversos da folia: o trio enguiçado, a música que não para, o calor e a bebida que refresca.

A letra homenageia Dona Odete, ambulante e fã da cantora, presença marcante no circuito Barra-Ondina. Composta por Carlinhos Brown e Claudia Leitte, "Abelha Rainha" também ocorre no cenário carnavalesco, ao narrar um "enxame de gente" puxado pela artista. A atmosfera da maior festa popular do mundo também conduz "Nave Louca".

"Tira Essa Boca da Latinha", composição de Filipe Escandurras, Samir Trindade e Shylton Fernandes, chegou ao repertório após uma mobilização popular nas redes sociais dos compositores, para que Claudia abraçasse a música e a incluísse em seu Carnaval. O movimento ganhou força e a faixa conquistou seu espaço na tracklist. Com uma história marcada pelo flerte e pela descontração, a canção traduz o clima de paquera que também faz parte da folia e chega como uma das apostas da cantora para 2027.

Por sua vez, "Alô Felicidade", assinada por Shylton Fernandes, Samir Trindade e Pierre Onassis, celebra a Bahia como o berço da explosão cultural que o Carnaval representa. Inspirada pelo sentimento de pertencimento, a faixa traduz em seus versos a relação de Claudia com sua terra: "Posso rodar pelo mundo inteiro, mas quando chega fevereiro o melhor lugar é aqui".

O samba-reggae "Cabeças no Mundo" festeja Salvador como um lugar de liberdade e acolhimento e o romantismo também tem lugar na folia de "Reimaginário". No pagode "Resquício de Saudade", Claudia admite o fim de um relacionamento como oportunidade de novos começos. Já "Amar em Voz Alta", colaboração com o cantor angolano Matias Damásio, o amor representa "meu calor, meu frio na barriga", como canta a letra.

Composição solo da cantora, "Asas" surpreende no fechamento do disco. Embalada por sonoridade influenciada pelo rock nacional e pelo reggae, a faixa narra o arco de redenção de uma mulher que, depois de enfrentar suas sombras, encontra transformação na fé.

Transmissão e próximo show

A cantora também apresentou a transmissão do show que antecipou o repertório recente, reunindo novas faixas e reinterpretações do próprio catálogo da cantora. O setlist revisitou canções como "Selva Branca", do Chiclete com Banana, "Preciso de Você", de Netinho, e "Araketu é Bom Demais", do Ara Ketu. Ganharam também novas leituras sucessos como "De Quem é a Culpa", de Marília Mendonça, e "Cê Que Sabe", de Cristiano Araújo.

A transmissão ofereceu ainda uma prévia do show "Reimaginário", que acontece no próximo dia 12 de dezembro, no espaço Varanda Estaiada, em São Paulo.