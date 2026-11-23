Karoline Lima reflete sobre traição e amor-próprio após separaçãoReprodução Instagram
Para aconselhar a mulher, Karoline mencionou uma frase do filme 'As Vantagens de Ser Invisível', lançado em 2012, que aborda a maneira como as pessoas enxergam o amor e o que consideram aceitável em uma relação.
“Uma vez eu ouvi uma frase num filme que acho que mudou a minha visão sobre muita coisa. E a frase é a seguinte: ‘Nós aceitamos o amor que achamos que merecemos’. Se você aceitar, é isso que você acha que merece. Se você não aceitar, é porque você entende que não merece isso”, afirmou.
Na sequência, a influenciadora reforçou que não cabe a ela determinar como alguém deve agir diante de situações como essa e que respeita as decisões individuais. “Eu sou 100% do livre-arbítrio. Acho que cada um faz o que quer. Cada um entende o que merece, o que acha que merece”, declarou.
A manifestação acontece após Karoline anunciar o fim do noivado com Léo Pereira, jogador do Flamengo. A separação foi comunicada no dia 6 de novembro, quando a influenciadora revelou que a iniciativa de encerrar o relacionamento partiu dela. Na ocasião, explicou que tomou a decisão depois de perceber que suas expectativas não estavam sendo atendidas.
Léo Pereira é visto com médica no Rio
Enquanto Karoline compartilha reflexões sobre relacionamentos, Léo Pereira também repercutiu nas redes sociais por conta de um possível novo affair. O zagueiro foi fotografado ao lado da médica Giovanna Mattos, de 25 anos, na saída de um restaurante no Rio de Janeiro, no sábado (21).
Os registros circularam na internet e despertaram comentários sobre a aparência da jovem. Alguns internautas apontaram semelhanças físicas entre Giovanna e Tainá Castro, ex-mulher do atleta.
Até o momento, no entanto, o suposto romance entre Léo Pereira e Giovanna Mattos não havia sido confirmado publicamente.bro, ela confirmou a separação e explicou que a decisão de encerrar o relacionamento partiu dela, após perceber que suas expectativas não estavam sendo correspondidas.
Enquanto a influenciadora fala sobre questões amorosas, o zagueiro do Flamengo também virou assunto nas redes sociais. No sábado (21), Léo Pereira foi fotografado trocando carinhos com a médica Giovanna Mattos, de 25 anos, ao deixar um restaurante no Rio de Janeiro.
As imagens repercutiram entre internautas, que ainda apontaram semelhanças físicas entre Giovanna e Tainá Castro, ex-mulher do jogador. Até o momento, porém, o suposto novo relacionamento de Léo Pereira não havia sido oficialmente confirmado.
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