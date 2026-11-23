Giovanna Mattos é apontada como affair de Léo Pereira, jogador do Flamengo - Reprodução Instagram

Giovanna Mattos é apontada como affair de Léo Pereira, jogador do FlamengoReprodução Instagram

Publicado 23/11/2026 17:11 | Atualizado 23/11/2026 17:12

Entre os desafios dos plantões médicos, viagens, treinos e eventos de automobilismo, Giovanna Mattos costuma mostrar aos seguidores diferentes momentos de sua rotina. Aos 25 anos, a médica também mantém uma relação próxima com influenciadoras conhecidas e tem a Fórmula 1 entre suas grandes paixões. Seu nome ganhou repercussão neste domingo (22), depois que ela foi fotografada em clima de romance com Léo Pereira , zagueiro do Flamengo.

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Formada em Medicina em 2024, Giovanna já dividiu nas redes sociais experiências dos primeiros passos na profissão. Em janeiro de 2025, quando tinha 24 anos, publicou um vídeo no TikTok contando como foi sua estreia em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela revelou que estava apreensiva antes de assumir o primeiro plantão e decidiu compartilhar o relato por ter curiosidade sobre as experiências de outros profissionais.



A expectativa era trabalhar na sala verde, mas a médica acabou encaminhada para a sala vermelha, destinada aos pacientes em estado mais grave. “Meu primeiro plantão da vida e já era responsável pela sala vermelha! Eu só pensei: que a enfermagem não me chame”, contou, em tom bem-humorado. Durante o vídeo, também relatou a insegurança nos primeiros atendimentos e a necessidade de pedir orientação a um colega mais experiente.



Fora da Medicina, outro assunto frequente em suas publicações é o automobilismo. Fã de Fórmula 1, Giovanna já teve a oportunidade de acompanhar de perto o ambiente da categoria, com passagem pelo paddock. Em uma das ocasiões, conseguiu fotografar ao lado do piloto Charles Leclerc.



Amizade com influenciadora



A médica também faz parte do círculo próximo de Malu Borges. As duas são amigas íntimas, costumam se chamar de "minha duplinha" e compartilham momentos juntas nas redes sociais. Giovanna é madrinha de Maria Isabel, filha da influenciadora, e considera João Victor, marido de Malu, um irmão de criação.



A ligação entre as famílias vem de longa data. Os pais de Giovanna e João se conhecem desde a adolescência e já compartilhavam o interesse pelo automobilismo. A médica tem ainda dois irmãos, Elias e Enzo.



No aniversário de Malu, em junho, Giovanna publicou uma declaração de carinho à amiga. “Obrigada por me dar o que tem de mais precioso nessa vida; um pouquinho da sua filha, seu tempo, atenção, respeito e sua lealdade. Sou muito sortuda por ter você na minha vidinha todos os dias, colorindo ela. Você deixou os parâmetros do que é ser amada bem altos para mim”, escreveu.



Encontro acontece após separação de Léo Pereira



A repercussão envolvendo Giovanna veio cerca de 15 dias depois de Karoline Lima anunciar o fim do noivado com Léo Pereira. Em 6 de novembro, a influenciadora confirmou que decidiu terminar o relacionamento por não ter suas expectativas atendidas. Ela também negou que a separação tivesse sido motivada por traição ou briga.



Karoline e o jogador começaram a namorar em 2023 e ficaram noivos em julho de 2026. A influenciadora é mãe de Cecília, de quatro anos, fruto do relacionamento com Éder Militão.



Antes de Karoline, Léo foi casado com Tainá Militão, atualmente esposa de Éder. Os dois são pais de Helena, de sete anos, e Matteo, de cinco.