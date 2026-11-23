À espera da terceira filha, Bruna Biancardi foi clicada com barrigão à mostra - Reprodução / Instagram

À espera da terceira filha, Bruna Biancardi foi clicada com barrigão à mostraReprodução / Instagram

Publicado 23/11/2026 17:28

Bruna Biancardi , de 32 anos, compartilhou nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (23), registros na reta final da gestação. A influenciadora digital está à espera da terceira filha, que se chamará Mariah, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, de 34.

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De blusa branca levantada e calça jeans, Bruna posou em diferentes ângulos em uma sequência de cliques com a mão na barriga.

Os seguidores não pouparam elogios à influenciadora. "Como pode ser tão linda assim?", exaltou um internauta. "A mulher fica linda de qualquer jeito, grávida fica ainda mais", comentou uma admiradora. "Já é linda, grávida fica mais linda ainda", disse outra pessoa. "Ainda mais linda e deslumbrante grávida", expressou mais alguém.

Terceira gestação e mais

A nova gestação da influenciadora foi divulgada em junho, enquanto Neymar disputava a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira nos Estados Unidos. Em julho, ela comentou as diferenças da atual gestação e das anteriores. "Acho que fui aprendendo e essa está sendo bem leve. Como já tenho duas filhas, a rotina é muito mais corrida e, às vezes, no meio de tanta coisa, preciso até me lembrar de parar e curtir cada fase dessa gravidez porque sei o quanto passa rápido".

O casal também é pai de Mavie, de 3, e Mel, de 1. O atleta teve outros filhos: Davi Lucca, de 15, da antiga relação com Carol Dantas, e Helena, de 2 anos, fruto do breve envolvimento com Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi e Neymar Jr estão juntos desde 2022. O relacionamento foi marcado por idas e vindas, além de um episódio de traição admitida pelo jogador quando a influenciadora esperava a primeira filha. Na ocasião, o meia-atacante no Santos pediu desculpar publicamente e os dois retomaram o envolvimento amoroso.

Relação com Neymar Jr.



Em entrevista recente ao "Ká Entre Nós", Bruna revelou que já tinha uma vida estruturada quando conheceu o companheiro. "Acham que sou bobinha, que não sei de nada e que sou interesseira. Dizem que estou com o meu marido só por interesse. Isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Também acham que sou gastadeira, mas sou mão de vaca. Queria que soubessem isso de mim, mas não adianta", contou ela, na ocasião.



A influenciadora garantiu que teria se apaixonado por Neymar mesmo se ele não fosse uma figura conhecida. Ela também explicou que a fama perde a importância na convivência diária. "Com o passar do tempo, o que fica é o que a pessoa é. Eu teria conhecido ele da mesma forma."

Biancardi confessou que teve um impressão equivocada na primeira vez que esteve com o jogador. "Quando conheci, ele fingiu que era muito calminho. Eu falo que ele me enganou direitinho. Depois, passei muito perrengue. Foi sofrido", disse.

Ela também admitiu que encara as redes sociais de outra maneira por conta das especulações em torno do relacionamento. "Eu queria mudar tudo o que as pessoas pensavam e não deixar que falassem certas coisas sobre mim. Depois, entendi que não tenho esse controle. Fazia mal para mim, para a minha vida e para o meu relacionamento".