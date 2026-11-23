Zé Felipe volta a sentir sintomas de doença crônica - Reprodução Instagram

Zé Felipe volta a sentir sintomas de doença crônicaReprodução Instagram

Publicado 23/11/2026 18:18

Zé Felipe voltou a apresentar sintomas de uma doença inflamatória crônica com a qual convive há anos. Nesta segunda-feira (23), o cantor, de 28 anos, contou nas redes sociais que as dores reapareceram depois de uma temporada nos Estados Unidos, período em que deixou de praticar exercícios físicos regularmente e descuidou da alimentação.

O artista relatou que voltou a sentir desconforto na região do quadril e das nádegas. Além disso, percebeu o retorno das dores na sola do pé e começou a acordar com os olhos vermelhos. Segundo ele, fazia bastante tempo que não enfrentava esses sintomas.



Zé Felipe acredita que a mudança na rotina durante a viagem contribuiu para o agravamento do quadro. “Fui para os Estados Unidos e lá não treinei, não fiz exercício, que, por incrível que pareça, quando você faz exercício, ela alivia. E comi muito errado”, explicou.



Desde que voltou, o cantor retomou os treinos e reorganizou a alimentação, inclusive retirando novamente o glúten. Ele afirmou que já percebe melhora: a dor no pé desapareceu e o desconforto no quadril diminuiu.



Filho do cantor Leonardo e de Poliana Rocha, Zé Felipe revelou que recebeu o diagnóstico em 2019, durante participação no programa "Domingão do Faustão". Na ocasião, contou que os primeiros sinais apareceram quando teve dificuldade para apoiar o pé no chão e movimentar o pescoço. Após passar três meses realizando exames, procurou um reumatologista e descobriu que tinha espondilite anquilosante.



Na época, o artista também contou que fazia tratamento com medicação injetável a cada dois meses. Ao descrever a intensidade das crises, afirmou que chegava a não conseguir realizar atividades cotidianas, precisando permanecer sentado ou deitado.





O que é a espondilite anquilosante?





De acordo com o Ministério da Saúde, a espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica, sem cura, que atinge principalmente a coluna vertebral e as articulações da bacia. A condição costuma surgir em adultos jovens, especialmente homens entre 20 e 30 anos, e tem fatores genéticos associados ao seu desenvolvimento.



Entre os sintomas mais comuns estão dores persistentes nas costas, rigidez ao acordar e desconforto nas articulações. A inflamação também pode atingir outras partes do organismo, como os olhos, provocando vermelhidão, dor e sensibilidade à luz.



Apesar de não ter cura, a doença pode ser controlada com acompanhamento médico. O tratamento inclui medicamentos, fisioterapia e exercícios físicos regulares, que ajudam a aliviar as dores, preservar os movimentos e prevenir complicações.