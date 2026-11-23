Viúva de Lito Sousa conta por que voltou a se arrumarReprodução Instagram
Mila afirmou que deixou a própria aparência em segundo plano durante a internação do marido. Uma amiga, segundo ela, tentava encorajá-la a escolher roupas bonitas e recuperar parte da rotina. Ao explicar por que voltou a se arrumar, resumiu a motivação em uma declaração dedicada ao companheiro: “Eu me arrumo pensando no meu grande amor porque era assim que ele gostaria que eu estivesse”.
A história dos dois também começou por causa da aviação. Mila procurava informações para superar o medo de voar quando encontrou o conteúdo de Lito na internet. A primeira conversa por Skype durou mais de três horas e deu início ao relacionamento. Eles passaram a morar juntos em 2015, oficializaram a união no ano seguinte e tiveram um filho, Malone, em 2019.
Parceria também nos negócios
Formada em Direito e com pós-graduação em gestão empresarial, Mila tinha experiência no mercado corporativo e assumiu a estratégia e a área comercial do projeto do marido. Ela incentivou a expansão do blog para o YouTube, ajudou a tornar os vídeos mais acessíveis ao público e negociou contratos com anunciantes. Depois, deixou a carreira corporativa para se dedicar à empresa criada pelo casal.
O projeto se transformou em um grupo empresarial com cinco negócios ligados à aviação, educação e produção de conteúdo. Segundo entrevista de Mila à Forbes Brasil, o Lito Group movimentou R$ 20 milhões nos 12 meses anteriores à publicação e reúne mais de 10 milhões de seguidores nas plataformas digitais.
Mecânico de aeronaves e piloto, Lito ganhou notoriedade ao explicar temas técnicos da aviação em linguagem acessível no canal Aviões e Músicas. Os vídeos abordavam o funcionamento de aeronaves, procedimentos de segurança e acidentes aéreos, aproximando o assunto de milhões de pessoas.
Lito morreu em 1º de outubro de 2026, aos 59 anos, em São Paulo, após complicações da doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurológica rara e degenerativa.
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