Viúva de Lito Sousa conta por que voltou a se arrumar - Reprodução Instagram

Viúva de Lito Sousa conta por que voltou a se arrumarReprodução Instagram

Publicado 23/11/2026 19:18 | Atualizado 24/11/2026 17:20

A decisão de voltar a se arrumar ganhou um significado especial para Mila Seidl . Viúva do influenciador Lito Sousa , a empresária contou nas redes sociais que retomou os cuidados com a aparência porque esse era um hábito valorizado pelo marido. Segundo ela, estar bem produzida fazia parte de sua personalidade e também incentivava Lito a cuidar de si.

“Ele adorava que eu fosse bem produzida. Ele gostou de mim porque sou assim. Não fiquei assim por culpa dele. Ele dizia que, de alguma forma, isso fazia ele se cuidar mais também”, explicou.



Mila afirmou que deixou a própria aparência em segundo plano durante a internação do marido. Uma amiga, segundo ela, tentava encorajá-la a escolher roupas bonitas e recuperar parte da rotina. Ao explicar por que voltou a se arrumar, resumiu a motivação em uma declaração dedicada ao companheiro: “Eu me arrumo pensando no meu grande amor porque era assim que ele gostaria que eu estivesse”.



A história dos dois também começou por causa da aviação. Mila procurava informações para superar o medo de voar quando encontrou o conteúdo de Lito na internet. A primeira conversa por Skype durou mais de três horas e deu início ao relacionamento. Eles passaram a morar juntos em 2015, oficializaram a união no ano seguinte e tiveram um filho, Malone, em 2019.





Parceria também nos negócios





Formada em Direito e com pós-graduação em gestão empresarial, Mila tinha experiência no mercado corporativo e assumiu a estratégia e a área comercial do projeto do marido. Ela incentivou a expansão do blog para o YouTube, ajudou a tornar os vídeos mais acessíveis ao público e negociou contratos com anunciantes. Depois, deixou a carreira corporativa para se dedicar à empresa criada pelo casal.



O projeto se transformou em um grupo empresarial com cinco negócios ligados à aviação, educação e produção de conteúdo. Segundo entrevista de Mila à Forbes Brasil, o Lito Group movimentou R$ 20 milhões nos 12 meses anteriores à publicação e reúne mais de 10 milhões de seguidores nas plataformas digitais.



Mecânico de aeronaves e piloto, Lito ganhou notoriedade ao explicar temas técnicos da aviação em linguagem acessível no canal Aviões e Músicas. Os vídeos abordavam o funcionamento de aeronaves, procedimentos de segurança e acidentes aéreos, aproximando o assunto de milhões de pessoas.



Lito morreu em 1º de outubro de 2026, aos 59 anos, em São Paulo, após complicações da doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurológica rara e degenerativa.