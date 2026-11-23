Leonardo , de 63 anos, chegou ao "Navio Cabaré 2026" dirigindo uma carreta em Santos, litoral de São Paulo, nesta segunda-feira (23). A festa em alto-mar, que reúne shows de grandes nomes da música, acontece até quinta (26).

O cantor foi acompanhado da mulher, Poliana Rocha. Através das redes sociais, o evento compartilhou registros do cantor. Bem-humorado, o sertanejo buzinou a carreta e interagiu com o público. "É por isso que os caminhoneiros carregam o progresso desse Brasil. Não é fácil ser caminhoneiro. É meu primeiro dia e já larguei mão", disse ele.

O sertanejo também cumprimentou os fãs no navio. Logo após, se reuniu com o público em frente a um bolo para celebrar mais uma edição do evento. "Eu vou cortar a p**** desse bolo. Eu tenho uma raiva de bolo", brincou. Como fez no ano anterior, Leonardo jogou cachaça - que leva o mesmo nome que o cruzeiro - no quitute. O artista entregou o primeiro pedaço da guloseima para a mulher.

O artista ainda realizou uma pequena apresentação com sucessos da carreira, incluindo a música "Talismã". O público recepcionou o anfitrião com muitos aplausos e gritos.

A quinta edição do evento também conta com shows de Amado Batista, Natanzinho Lima, Maiara & Maraisa, Alexandre Pires, César Menotti & Fabiano e Limão com Mel, além de DJs. O navio promete 72 horas de shows, modão e festa sem hora para acabar a bordo do MSC Divina, o resort flutuante de luxo que navega pela primeira vez em águas brasileiras.

Edição 2025

O "Navio Cabaré 2025" ocorreu entre 18 a 21 de outubro do ano passado reunindo atrações, incluindo Daniel, Edson & Hudson, Pablo do Arrocha, Rionegro e Solimões e Roberta Miranda. No primeiro dia, Leonardo e Poliana combinaram looks brancos, estouraram champanhe, brindaram e trocaram beijos antes do início do evento. Ao subir a bordo, o artista discursou ao lado do ator Eri Johnson e chocou o público ao derramar uma garrafa inteira de cachaça sobre o bolo comemorativo.

No segundo dia, o artista posou com entes queridos, incluindo Andréa Mota e Lyandra Costa, viúva e filha do seu irmão e ex-dupla, Leandro. O trio foi fotografado juntinho e sorridente nos bastidores, antes do cantor subir ao palco. Durante o show, Leonardo prestou homenagem, ao cantar a música "Não Aprendi a Dizer Adeus", enquanto a foto do irmão era exibida no telão. "Momento mais emocionante", disse Lyandra nos stories do Instagram, ao compartilhar um vídeo.

O sertanejo morreu em 1998, vítima de um tumor raro no tórax, que se desenvolveu no pulmão. Leandro e Andréa também tiveram Leandrinho, que nasceu no mesmo ano do falecimento do pai. Ele teve mais dois filhos de relações anteriores, Thiago e Leandro, que também recebeu o nome do artista.

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