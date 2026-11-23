Ana Paula Renault ganha festa surpresa no 1º aniversário sem o pai - Reprodução Instagram

Ana Paula Renault ganha festa surpresa no 1º aniversário sem o paiReprodução Instagram

Publicado 23/11/2026 22:58 | Atualizado 23/11/2026 23:02

A chegada aos 45 anos foi marcada por uma mistura de alegria e saudade para Ana Paula Renault . A campeã do "Big Brother Brasil 2026" recebeu uma festa surpresa organizada por amigos e compartilhou os registros da comemoração nas redes sociais nesta segunda-feira (23). A celebração teve um significado especial por ser a primeira desde a morte de seu pai, Gerardo Renault.

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Na publicação, a jornalista aproveitou para agradecer às pessoas que estiveram ao seu lado durante um ano que, segundo ela, foi marcado por momentos difíceis. Ana Paula também comentou como a data costuma mexer com suas emoções, principalmente diante da ausência do pai.



“Minhas bruxonas e meus bruxões, essas palmas são de gratidão. Primeiro a Deus e ao universo, por chegar aos 45 com saúde”, escreveu a ex-BBB no início do relato.



Em seguida, ela destacou o apoio recebido dos amigos e revelou que a surpresa foi uma maneira especial de atravessar a data. “E a vocês, que me ajudaram a atravessar tudo o que vivi neste ano. Meus amigos sabem que aniversário já mexe comigo. Imaginem o primeiro sem meu pai… Olhem o que eles aprontaram para mim. Se tiverem o coração forte, passem para o lado”, acrescentou.