Valéria Barcellos lamentou baixa venda de ingressos para seu show 'ELA', e reforçou que não desistirá do evento - Reprodução / Instagram

Valéria Barcellos lamentou baixa venda de ingressos para seu show 'ELA', e reforçou que não desistirá do eventoReprodução / Instagram

Publicado 24/11/2026 09:46

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Show de aniversário

“Foi desesperador saber disso. Há toda uma infraestrutura a ser paga: músicos, técnicos, figurino, maquiagem... Tudo isso. É claro que eu e a produção sabíamos e sabemos dos riscos. Mas dói muito perceber-se desinteressante e sem ação”, escreveu ela, que interpretou Luana Shine na novela "Terra e Paixão" (2023), da TV Globo.Segundo Valéria, continuar com a apresentação mesmo com a pouca venda de ingressos representa prejuízo financeiro. “Pensei em desistir, refazer, desistir da música, de tudo. Mas ainda assim o problema seguiria comigo. Tenho perdido o sono e a vontade de continuar fazendo arte. Talento só não basta, e fazer arte por amor me mataria de fome... De modo que só menos desta vez, eu vou seguir”, afirmou.A cantora também relembrou extremos que já viveu nos palcos. Em seu primeiro show em Porto Alegre, contou ter se apresentado para apenas quatro pessoas, enquanto em outra ocasião cantou “Parabéns” diante de mais de 30 mil pessoas durante um show de Katy Perry.“Lembro de me despedaçar chorando, querendo desistir... E lembro do aplauso daqueles dois casais que ficaram, e se divertiram muito (...) De tudo que fiz, desistir não é opcional!”, declarou sobre o primeiro evento.Mulher trans, Valéria contou que o espetáculo marcará a comemoração de seus 47 anos. “Incrível pensar que ainda estou aqui com tudo que já me aconteceu... Mas ainda estou e lá estarei para comemorar a vida! Se já está na hora de dar uma pausa, ‘pendurar o microfone’? Talvez... Não sei... Mas até lá, eu quero e vou cantar até o fim”, escreveu.Em outra publicação, a artista reforçou que pretende se apresentar independentemente do tamanho do público. “Desistir não é uma opção, e se tivermos 21 pessoas na plateia, para um lugar que comporta 2 mil pessoas, eu vou cantar como se tivessem 20 mil pessoas lá!”.O desabafo recebeu respostas de outros artistas. Lucas Fresno afirmou que situações como essa fazem profissionais repensarem a própria carreira e tentou ajudar na divulgação. “Teu post chegou até mim, então acho que é um bom sinal e cá estou impulsionando o algoritmo para que você consiga reverter isso”, comentou.Teresa Cristina perguntou se poderia ajudar de alguma maneira, enquanto Linn da Quebrada escreveu: “Vai acontecer, meu amor”. Valéria agradeceu às manifestações e afirmou que seguiria com a apresentação.Após a repercussão da imprensa, a artista disse que suas publicações passaram a receber provocações e ofensas. Segundo Valéria, algumas pessoas também tentaram relacionar o episódio a discussões políticas. “Não caiam na provocação! Deixem eles engajar!”, pediu. “O show vai acontecer... para 21 pessoas... para duas mil pessoas... O amor já venceu!”, acrescentou.“ELA” reunirá sucessos, histórias e desejos da cantora, além de músicas do álbum "Saraval". A apresentação também terá o lançamento de “Transparente”, canção inédita composta por Claudio Lins especialmente para Valéria. O show está marcado para 16 de dezembro, às 21h, no Opinião, em Porto Alegre. A abertura das portas será às 19h30.