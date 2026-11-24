Indi Lunar mostra registros do nascimento do filho com Fred Bruno - Reprodução / Instagram

Indi Lunar mostra registros do nascimento do filho com Fred BrunoReprodução / Instagram

Publicado 24/11/2026 11:10

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"Que lindo ter você nesse mundão, Frederico!", escreveu Indi na legenda da publicação.Fred anunciou o nascimento do caçula na noite de domingo (22), mas, na ocasião, não revelou o nome do bebê. O apresentador do "Globo Esporte SP" publicou uma foto com o recém-nascido nos braços, celebrou a oportunidade de vivenciar a paternidade mais uma vez e tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde da namorada e do filho."Meu segundo filho nasceu e eu realmente nasci pra isso. Na sexta-feira, dia 20 de Novembro de 2026 às 22:33 tive a oportunidade de viver novamente o maior amor que um ser humano é capaz de sentir. Ele e a mamãe estão muito bem e recebendo todo o carinho do mundo, inclusive do seu irmãozinho mais velho", declarou.A publicação recebeu mensagens de carinho de diversos famosos. "Viva. Parabéns, papai e mamãe !!!! Saúde e muito mais amor!!!!", desejou Luis Roberto. "Nossa família está muito feliz por vocês!!! Muito amor!!!!", disse Nicolas Prattes. "Que Deus abençoe! Saúde para o irmão do Gudugo", afirmou Ticiane Pinheiro. "Parabéns!!!! Muita saúde pras crias!!", escreveu Astrid Fontenelle.Fred revelou, em julho deste ano, que seria pai pela segunda vez. Na ocasião, o jornalista explicou que Indi prefere manter a vida pessoal longe dos holofotes e que o casal esperou até se sentir confortável para dividir a notícia com o público. "Esse desejo dela [de não ter vida pública] vai continuar sendo respeitado", afirmou.O apresentador também falou sobre como a chegada do primogênito transformou sua vida e não escondeu a felicidade com a possibilidade de aumentar a família."Há cinco anos eu descobri a minha melhor versão como pessoa, descobri talvez até minha missão na Terra, que é a paternidade. Sim, eu vou ter o meu segundo neném... Imagina a ansiedade que eu estava de contar para vocês... A gente está tendo todo o carinho, todo o cuidado do mundo, tanto com o bebê quanto com a mãe", contou.