Influenciador Kadu Rodrigues - Reprodução / Instagram

Influenciador Kadu RodriguesReprodução / Instagram

Publicado 24/11/2026 12:14

Kadu Rodrigues, ex-participante do reality show "A Grande Conquista", denunciou um suposto caso de homofobia em um cartório de São Paulo, nesta segunda-feira (23). O influenciador e o marido, Rafael Rafaldini, tentavam registrar o filho recém-nascido, Anthoni, mas, segundo ele, tiveram a emissão da certidão de nascimento negada, apesar de apresentarem toda a documentação necessária. O casal recebeu auxílio jurídico da advogada Daniele Bezerra, irmã de Deolane Bezerra

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"A gente tá aqui no cartório tentando registrar o Anthoni, todo mundo chega, eles carimbam e entregam o registro. A gente está com toda a documentação e simplesmente começaram a criar caso", relatou Kadu nos stories do Instagram.



O influenciador contou que ele e Rafael foram encaminhados a uma sala reservada após um desentendimento no estabelecimento. Na ocasião, o ex-reality afirmou que não deixaria o local sem o documento do filho e ameaçou acionar a polícia caso o pedido fosse recusado.



Em outro vídeo, Kadu apareceu aos prantos e acusou os funcionários de preconceito. "Gente, é um absurdo isso aqui! A gente está no cartório, esse bando de gente aqui olhando e não fazendo nada! Tudo homofóbico", disparou.



"Veio um cara aqui que eu nem sei quem é falando que ia negar o registro do meu filho! Pegou nossos documentos, tive que sair correndo atrás dele. Eu não vou sair daqui sem esse registro!", acrescentou.



Pouco depois, o influenciador revelou que recebeu um documento com a negativa do registro, mas rasgou o papel e o jogou fora. Ele também afirmou que mais de 15 pessoas teriam coagido o casal e que Rafael teria sido agredido.



"A gente fez tudo dentro da conformidade. Escolhemos uma clínica que é especialista em reprodução assistida, há mais de 40 anos nosso médico faz isso. Eles estão fazendo isso por pura homofobia. Não tem outra explicação. Fora que passam aqui rindo, debochando da nossa cara, agrediram o Rafael. Entrou um monte de homem aqui na sala, todos coagindo a gente", declarou. "A gente tá aqui no cartório tentando registrar o Anthoni, todo mundo chega, eles carimbam e entregam o registro. A gente está com toda a documentação e simplesmente começaram a criar caso", relatou Kadu nos stories do Instagram.O influenciador contou que ele e Rafael foram encaminhados a uma sala reservada após um desentendimento no estabelecimento. Na ocasião, o ex-reality afirmou que não deixaria o local sem o documento do filho e ameaçou acionar a polícia caso o pedido fosse recusado.Em outro vídeo, Kadu apareceu aos prantos e acusou os funcionários de preconceito. "Gente, é um absurdo isso aqui! A gente está no cartório, esse bando de gente aqui olhando e não fazendo nada! Tudo homofóbico", disparou."Veio um cara aqui que eu nem sei quem é falando que ia negar o registro do meu filho! Pegou nossos documentos, tive que sair correndo atrás dele. Eu não vou sair daqui sem esse registro!", acrescentou.Pouco depois, o influenciador revelou que recebeu um documento com a negativa do registro, mas rasgou o papel e o jogou fora. Ele também afirmou que mais de 15 pessoas teriam coagido o casal e que Rafael teria sido agredido."A gente fez tudo dentro da conformidade. Escolhemos uma clínica que é especialista em reprodução assistida, há mais de 40 anos nosso médico faz isso. Eles estão fazendo isso por pura homofobia. Não tem outra explicação. Fora que passam aqui rindo, debochando da nossa cara, agrediram o Rafael. Entrou um monte de homem aqui na sala, todos coagindo a gente", declarou.

Irmã de Deolane Bezerra presta assistência jurídica

O casal contou com o auxílio de Daniele Bezerra, que esteve no cartório e conversou com policiais e representantes do estabelecimento. A advogada contestou as exigências feitas aos pais de Anthoni e questionou um dos funcionários sobre a justificativa para a recusa.



"Eles têm o documento. Isso aqui é homofobia. O senhor mesmo colocou uma declaração falsa em um documento público. Isso é crime! Isso é um absurdo o que o senhor está fazendo. Por que o senhor não fala que não quer registrar uma criança para dois pais e que o senhor exige a presença biológica de uma mãe?", questionou Daniele, que, posteriormente, solicitou que todos fossem à delegacia.



Kadu também lamentou a demora no atendimento policial e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos seguidores. "Eu não queria estar passando por isso no momento mais feliz da minha vida. Obrigado por todas as mensagens de apoio", desabafou.

Influenciador faz declaração ao filho

Anthoni nasceu na última sexta-feira (20), em Guarulhos, São Paulo. O primeiro filho de Kadu e Rafael foi concebido por meio de fertilização in vitro (FIV). Para realizar o sonho da paternidade do casal, uma tia do influenciador se ofereceu como barriga solidária.



Após o episódio no cartório, Kadu publicou uma declaração ao recém-nascido e prometeu lutar contra o preconceito. "Meu filho, eu te prometo que ninguém jamais vai te fazer mal. Eu lutarei com todas as minhas forças para te proteger, para te dar amor, segurança e a certeza de que você sempre terá dois pais que movem o mundo por você. Hoje vou dormir com uma dor no peito, com o sentimento de injustiça por tudo o que ainda precisamos enfrentar", escreveu.



"Mas amanhã vou acordar mais forte. Lutarei por você e por tantas outras crianças que têm dois pais ou duas mães, porque nenhuma criança deveria ter que enfrentar o preconceito por causa do amor da sua família", completou.