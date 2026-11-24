Silvero Pereira - Reprodução/Instagram

Silvero PereiraReprodução/Instagram

Publicado 24/11/2026 12:31 | Atualizado 24/11/2026 13:19





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O ator Silvero Pereira, de 44 anos, demonstrou indignação com a avaliação de Claudia Raia, de 59, na “Dança dos Famosos” . O vencedor da edição de 2025 do quadro questionou a nota concedida pela atriz à apresentação de salsa de Thaís Souza e do cantor Léo Foguete, dupla eliminada da competição no último domingo (22).

Em uma publicação do apresentador Jhonny Faria sobre o quadro do "Domingão com Huck", Silvero criticou a pontuação da atriz, integrante do júri artístico, à dupla. “Ain gente, 9.8 da Claudia Raia, sendo júri artístico, pra salsa do Foguete… Ridículo”, escreveu o artista nos comentários.



A avaliação de Claudia Raia para a apresentação de Léo Foguete e de Thaís Souza refletiu na eliminação da dupla. A atriz deu uma pontuação de 9.8 para o cantor e a professora, enquanto, na mesma rodada, para a dupla de Diego Martins e Mayara Araújo deu nota 10, e para Mell Muzzillo e Dani Norton um 9,9.



Telespectadores também questionaram a nota dada pelo júri artístico, devido a diferença nas pontuações. Tradicionalmente, os convidados desta bancada distribuem notas altas aos participantes, de modo que os jurados especializados realizariam as avaliações de maneira mais técnica sobre as coreografias.



Um internauta discorreu sobre a nota dada por Claudia Raia em postagem no X, antigo Twitter, “Claudia Raia que deu 9,8 para o Léo Foguete dando uma de jurada técnica e 9,9 para o Livinho depois dele simplesmente esquecer a coreografia. O erro estava escancarado, merecia mesmo ter pegado o beco”. Enquanto outro, afirmou: “Eu estou achando o nível altíssimo da Dança esse ano. Todos que dançaram hoje tem condições de chegar à final. Dito isso, achei injusta a crítica de Claudia Raia a Léo Foguete. O menino é a personificação da alegria e espontaneidade”.

Eliminação de Léo Foguete e Thaís Souza







O cantor Léo Foguete, de 22 anos, e a dançarina Thaís Souza, foram eliminados da “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck”, na noite deste último domingo (22). A dupla saiu do programa após a rodada de salsa, na qual somou apenas 68,7 pontos, ficando atrás de MC Livinho e Beatriz Feitosa, que alcançaram a quinta colocação, com apenas 0,1 pontos de diferença.



Em publicação nas redes sociais, o artista refletiu sobre a experiência no programa, e agradeceu: "Que experiência incrível foi viver tudo isso. O que eu tenho a dizer é obrigado! Foram meses de muito aprendizado, dedicação e superação. Me entreguei de corpo e alma a cada desafio, sem imaginar o quanto essa experiência transformaria a minha vida!", disse.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa





