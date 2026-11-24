Bianca Andrade contou para Blogueirinha, em entrevista, que ficou com uma das mulheres participantes do 'Dança dos Famosos' - Reprodução / Globoplay

Bianca Andrade contou para Blogueirinha, em entrevista, que ficou com uma das mulheres participantes do 'Dança dos Famosos'Reprodução / Globoplay

Publicado 24/11/2026 12:29

Bianca Andrade , de 32 anos, revelou que ficou com uma mulher que participou do “Dança dos Famosos” durante o “Blogueirinha Entrevista”, exibido nesta segunda-feira (23). A influenciadora confirmou o envolvimento, mas preferiu não revelar a identidade da pessoa.

A revelação surgiu enquanto Bianca era questionada sobre affairs ligados ao programa. Entre os nomes sugeridos durante a conversa estavam Pedro Scooby e Livinho, mas a empresária negou que tivesse se envolvido com os dois.



Após novas tentativas de descobrir quem seria a pessoa, Blogueirinha questionou: “Foi mulher?”. Bianca assentiu com a cabeça, porém, ao ouvir o nome de Bruna Griphao como uma das possibilidades, respondeu repetidamente que não.



Mesmo pressionada para revelar a identidade, a influenciadora preferiu manter o mistério. “Eu não vou falar. Tem que adivinhar”, disse.

Relação com Fred Bruno

Na mesma entrevista, Bianca falou sobre Fred Bruno, com quem tem Cris, de cinco anos. A influenciadora contou que soube do nascimento do segundo filho do ex um dia antes do anúncio público e admitiu ter sentido ciúme ao receber a notícia.



O sentimento, segundo ela, não tinha relação com vontade de retomar o relacionamento com Fred. “Eu fiquei com ciúme e aí é uma coisa que muita mãe vai me entender. Eu queria muito dar (...) um irmão pro meu filho. E aí eu queria que fosse meu”, explicou. Questionada se gostaria de ter outro filho com o ex, Bianca foi direta. “Não, não queria não, amiga”, respondeu.



Apesar da reação inicial, ela afirmou ter ficado feliz com a notícia e elogiou Fred. “Ele é um pai maravilhoso. Ele é um pai incrível, de verdade”, declarou. Bianca também ressaltou que os dois mantêm uma boa relação por causa de Cris. “Ele é meu amigo, a gente é muito bem resolvido com isso, ele é muito bem resolvido com isso, está tudo certo”, acrescentou.



A empresária também comentou que parte do público interpretou publicações sobre o filho como uma reação à novidade envolvendo Fred. Bianca rejeitou a leitura e afirmou que costuma publicar registros de Cris com frequência.



A proximidade entre pai e filho também apareceu em outra decisão recente de Bianca. Ao explicar por que deixou a mansão onde vivia em Cotia para se mudar para a Zona Oeste de São Paulo, disse que a rotina de Cris e a possibilidade de ficar mais perto de Fred pesaram na escolha.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa