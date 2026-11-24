Bianca Andrade contou para Blogueirinha, em entrevista, que ficou com uma das mulheres participantes do 'Dança dos Famosos'Reprodução / Globoplay
Após novas tentativas de descobrir quem seria a pessoa, Blogueirinha questionou: “Foi mulher?”. Bianca assentiu com a cabeça, porém, ao ouvir o nome de Bruna Griphao como uma das possibilidades, respondeu repetidamente que não.
Mesmo pressionada para revelar a identidade, a influenciadora preferiu manter o mistério. “Eu não vou falar. Tem que adivinhar”, disse.
Relação com Fred Bruno
O sentimento, segundo ela, não tinha relação com vontade de retomar o relacionamento com Fred. “Eu fiquei com ciúme e aí é uma coisa que muita mãe vai me entender. Eu queria muito dar (...) um irmão pro meu filho. E aí eu queria que fosse meu”, explicou. Questionada se gostaria de ter outro filho com o ex, Bianca foi direta. “Não, não queria não, amiga”, respondeu.
Apesar da reação inicial, ela afirmou ter ficado feliz com a notícia e elogiou Fred. “Ele é um pai maravilhoso. Ele é um pai incrível, de verdade”, declarou. Bianca também ressaltou que os dois mantêm uma boa relação por causa de Cris. “Ele é meu amigo, a gente é muito bem resolvido com isso, ele é muito bem resolvido com isso, está tudo certo”, acrescentou.
A empresária também comentou que parte do público interpretou publicações sobre o filho como uma reação à novidade envolvendo Fred. Bianca rejeitou a leitura e afirmou que costuma publicar registros de Cris com frequência.
A proximidade entre pai e filho também apareceu em outra decisão recente de Bianca. Ao explicar por que deixou a mansão onde vivia em Cotia para se mudar para a Zona Oeste de São Paulo, disse que a rotina de Cris e a possibilidade de ficar mais perto de Fred pesaram na escolha.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa