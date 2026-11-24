Luisa Perissé lança música com Rafael Portugal - Lyza Oliv / Divulgação

Luisa Perissé lança música com Rafael PortugalLyza Oliv / Divulgação

Publicado 24/11/2026 14:05

Depois do sucesso de "Trap do Trepa Trepa", Luisa Perissé aposta mais uma vez na mistura entre música e humor. A atriz lança, nesta sexta-feira (27), o single "Embarazada", que conta com a participação especial de Rafael Portugal e produção de Pedro Breder. O projeto já movimentou as redes sociais após a artista publicar uma foto com um ultrassom e dar um susto na mãe, Heloísa Perissé, e em amigas famosas.

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"'Embarazada' tem muito da minha personalidade: é divertida, irreverente e não se leva tão a sério. Gosto de brincar com as palavras, com as situações e de surpreender quem está ouvindo. É uma música para se divertir, cantar e entrar no ritmo", conta Luisa.



A faixa ficará disponível em todas as plataformas digitais a partir da meia-noite de sexta-feira. Já o videoclipe tem estreia marcada para as 11h do mesmo dia. A artista também já divulgou a capa do novo trabalho.



O título da canção faz referência a uma situação inusitada que Luisa viveu durante um casamento na Argentina. Na ocasião, a atriz repetiu a frase "Yo solo estoy embarazada", que, em português, significa "Eu só estou grávida". A intenção da artista, no entanto, era dizer que estava bêbada. A confusão com o espanhol, idioma em que a palavra "borracha" significa embriagada, fez com que ela recebesse felicitações por uma suposta gravidez. A história virou meme nas redes sociais e serviu de inspiração para a música. "'Embarazada' tem muito da minha personalidade: é divertida, irreverente e não se leva tão a sério. Gosto de brincar com as palavras, com as situações e de surpreender quem está ouvindo. É uma música para se divertir, cantar e entrar no ritmo", conta Luisa.A faixa ficará disponível em todas as plataformas digitais a partir da meia-noite de sexta-feira. Já o videoclipe tem estreia marcada para as 11h do mesmo dia. A artista também já divulgou a capa do novo trabalho.O título da canção faz referência a uma situação inusitada que Luisa viveu durante um casamento na Argentina. Na ocasião, a atriz repetiu a frase "Yo solo estoy embarazada", que, em português, significa "Eu só estou grávida". A intenção da artista, no entanto, era dizer que estava bêbada. A confusão com o espanhol, idioma em que a palavra "borracha" significa embriagada, fez com que ela recebesse felicitações por uma suposta gravidez. A história virou meme nas redes sociais e serviu de inspiração para a música.

Suposta gravidez assusta famosas

Nesta segunda-feira (23), Luisa, de 27 anos, publicou uma foto em que aparece com um ultrassom de um bebê em uma das mãos e uma cerveja na outra. Na legenda, a atriz escreveu justamente a frase "Yo solo estoy embarazada". A brincadeira pegou algumas famosas de surpresa, entre elas a própria mãe da artista.



"Luísa! Tive dificuldades até de ligar os fatos", escreveu Heloísa Perissé, aos risos. Ingrid Guimarães também reagiu à publicação: "Garota, eu te vi nascer. Quase morri aqui".



Fabiana Karla, por sua vez, brincou sobre os preparativos para a chegada de um bebê. "Quer me matar, Luísa? Já estava ligando para Lolo (apelido de Heloísa) pra gente ir a Orlando fazer enxoval para a criança", comentou.



A publicação, porém, não se tratava de um anúncio de gravidez, mas de uma referência à confusão que a atriz protagonizou na Argentina e que agora dá nome ao seu novo single.