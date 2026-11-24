Thais Carla rebateu críticas sobre ’maternidade à distância’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Thais Carla rebateu críticas sobre ’maternidade à distância’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 24/11/2026 14:14

Thais Carla utilizou as redes sociais, na tarde desta terça-feira (24), para rebater críticas sobre a sua "maternidade à distância". A influenciadora digital é mãe de Maria, de 10 anos, e Eva, de 6, frutos do antigo casamento com Israel Reis. Desde o término do relacionamento , as meninas moram com o pai.

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"Eu sou mãe e posso ser mãe à distância também. Eu também não preciso vir aqui e abrir minha vida inteira na internet para que as pessoas respeitem também isso. Uma mulher não deveria ter que apresentar suas dores, seus acordos, as suas intimidades com seus filhos, para conseguir um pouco de respeito", iniciou a dançarina.



"É muito fácil dizer: 'Eu nunca ficaria longe dos meus filhos'. Será mesmo? Quando você está falando da vida de outra pessoa, aí é muito fácil falar, não é mesmo? Você fala e segue o seu dia. Mas aquela mãe que fica com o peso de ser chamada de: 'Fria. Você é egoísta, você não liga para os seus filhos, você só pensa em si'. E pior, ouvi que ama menos os seus filhos."



Em seguida, continuou retrucando comentários que recebe. "E por que? Porque a vida dela não está organizada do jeito que deveria, que você acha que deveria ser? Vamos conversar? Eu sou mãe de duas meninas e me incomoda muito essa ideia de ser uma boa mãe. Que a mulher precisa estar disponível o tempo inteiro e abrir mão de qualquer coisa que faz parte da vida dela. Se trabalha muito, está deixando os filhos de lado. Se você sai, a pergunta imediata é: 'Com quem seus filhos ficaram?'. Se você viaja, você também precisa justificar. Se mora longe, tem gente pronta para querer te condenar", disse.



Thais afirmou que a cobrança não é a mesma quando se trata dos pais. "Enquanto isso, quantas vezes você já fez uma pergunta para os pais? Essas mesmas perguntas que vocês fazem para as mães, vocês já perguntaram para os pais? Fica o questionamento. Morar longe dos seus filhos não significa que você ame menos eles. E que você é menos mãe. Existe sim a maternidade à distância com ligações, conversas e decisões à distância também."



"A vida de uma criança não pode virar uma prova para uma mãe se defender na internet. E tem outra coisa. Uma mãe, uma mulher, ela pode amar profundamente seus filhos e ter planos, viagens, trabalhos. Uma vida fora parte. A maternidade faz parte da vida dela também. Mas ela continua sendo uma pessoa por inteira. A vida não acaba ali só na maternidade. Tem coisas para além disso. E claro que ser mãe existe muita responsabilidade. E essa responsabilidade existe morando perto ou longe. E também é do pai", continuou a influenciadora.



Em seguida, deixou um recado para mães que não moram com os filhos. "E para você que é mãe à distância também, eu quero te falar uma coisa. Você não precisa se ferir, se autofragilizar para convencer as pessoas que você ama seus filhos e você é mãe de verdade. Não tem coisa mais bonita do que você criar vínculos. Não importa se você esteja perto ou longe. Crie momentos únicos quando você estiver com seus filhos. Que é isso que eles vão lembrar. Não é do todo dia. É de cada momento que você passa com seu filho e isso transforma."



"Construa essa história de uma forma gostosa, amiga, e parceira do seu filho. Você estando cem por cento perto ou longe. E para quem está de fora, fica um pedido para você. Respeite sem exigir explicação. Sem pedir acesso, intimidade e sem transformar uma mãe em réu. O respeito não pode vir somente de uma história triste o suficiente para convencer você. Fica a dica", concluiu Thais.

Fim no casamento

A influenciadora e o empresário anunciaram o fim da relação após 11 anos em julho deste ano. "Ao longo desses anos, compartilhamos sonhos, desafios, conquistas e construímos juntos aquilo que temos de mais precioso: nossa família e nossas duas filhas, que serão para sempre o maior elo entre nós. Nem todo ciclo chega ao fim por falta de amor, respeito ou gratidão. Às vezes, a vida nos convida a trilhar novos caminhos, e reconhecer esse momento também é uma demonstração de maturidade, cuidado e responsabilidade com a nossa história", iniciou ela, na ocasião.

A criadora de conteúdo destacou o crescimento mútuo ao longo do relacionamento. "Somos gratos por tudo o que vivemos, pelos aprendizados que construímos juntos e pela família que formamos. Seguiremos unidos no compromisso de amar, proteger e cuidar de nossas filhas, que continuarão sendo nossa prioridade absoluta".



Thais pediu a compreensão dos seguidores neste momento delicado. "Encerramos um capítulo importante de nossas vidas com a certeza de que a trajetória que compartilhamos teve valor, significado e deixará lembranças que sempre farão parte de quem somos. A vida segue, os caminhos se transformam, mas o respeito, a gratidão e a família que construímos permanecerão para sempre", concluiu.