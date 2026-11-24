Temporal no Rio de Janeiro impediu participação de Xuxa na maratona - Reprodução/Instagram

Temporal no Rio de Janeiro impediu participação de Xuxa na maratona Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2026 16:13

A chegada do primeiro neto é um dos momentos mais aguardados por Xuxa Meneghel . Aos 63 anos, a apresentadora, contou à revista GQ Brasil como descobriu que a filha, Sasha Meneghel, estava grávida e revelou que sua reação foi marcada por gritos, palavrões e muitos beijos. Os detalhes foram publicados em entrevista à edição desta terça-feira (24).

Aos 28 anos, Sasha preparou uma surpresa para contar a novidade à mãe. A estilista fingiu que faria uma gravação com perguntas sobre a avó materna, Alda Meneghel, mas aproveitou o momento para mostrar o teste de gravidez positivo. O marido dela, o cantor João Lucas, de 27 anos, também estava presente.



Xuxa ficou tão emocionada que saiu correndo pela casa para procurar o companheiro, o ator Junno Andrade, de 63 anos. “Eu só falei palavrão”, contou à publicação. A apresentadora também relembrou a intensidade daquele momento: “Eu gritava, sem acreditar. Agarrei, beijei tanto ela”.



A euforia, no entanto, precisou ser controlada. Sasha pediu que a família não divulgasse a gestação antes de completar os três primeiros meses. Para Xuxa, que não via a hora de compartilhar a novidade, guardar o segredo foi uma tarefa difícil. “A Sasha pediu, pelo amor de Deus, para não contar para ninguém; queria esperar os três meses. Essa foi a pior parte para uma ariana”, brincou.





Xuxa revela sexo do primeiro neto





A expectativa pela chegada do bebê ganhou um novo capítulo no último domingo (22), quando Sasha e João Lucas participaram do "Domingão com Huck". Durante a atração, Xuxa entrou por videochamada e anunciou que os dois estão esperando um menino. Grávida de cinco meses, a estilista já havia confirmado a gestação no fim de outubro, em uma publicação com o marido nas redes sociais. O anúncio, que incluiu imagens do ultrassom, ultrapassou dois milhões de curtidas.



A apresentadora também comentou a possibilidade de o neto nascer sob o mesmo signo que ela. Ariana, Xuxa faz aniversário em 27 de março, e a previsão de nascimento do bebê está entre 21 de março e 20 de abril.



A futura avó já começou os preparativos para receber a criança. Além de comprar presentes, está reformando um quarto em sua própria casa, que deve ganhar uma decoração inspirada em uma floresta.





Chegada do neto relembra nascimento de Sasha





A nova fase também traz recordações de outro momento marcante da vida da apresentadora. Quando Sasha nasceu, em julho de 1998, a maternidade da família ganhou grande repercussão nacional. Xuxa anunciou a própria gravidez ao vivo no "Domingão do Faustão", e o nascimento da menina foi acompanhado pela imprensa, com capas de revistas e uma reportagem de quase dez minutos no "Jornal Nacional", diretamente da maternidade.



Enquanto se prepara para assumir o papel de avó, Xuxa também vive um ano movimentado na carreira. Em 2026, a apresentadora lançou a turnê de despedida "O Último Voo da Nave", que revisita sucessos de sua trajetória na televisão e músicas que marcaram gerações nos programas "Xou da Xuxa" (1986-1992) e "Xuxa Park" (1994-2001).