Zezé Di Camargo Reprodução/Instagram
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Em vídeo, ele comparou os artistas com outros ídolos brasileiros, e falou sobre escolha dos cantores de encerrar participação em apresentações e turnês. "Tem alguns brasileiros que a gente queria que eles fossem imortais: Pelé, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Ayrton Senna e outros mais. E eu, com certeza, colocaria Chitãozinho e Xororó na profissão deles também, como imortais. É claro que todo mundo chega um momento que tem que parar, como estão falando, curtir um pouco a família. Vai chegar também o meu momento, claro... de todos nós", disse.
O cantor refletiu sobre amizade com a dupla e afirmou continuar sendo fã, mesmo já tendo feito trabalhos junto de Chitãozinho e Xororó, "Tenho o privilégio de ser amigo de vocês hoje, participar várias vezes do mesmo palco, cantar juntos, fizemos vários trabalhos juntos, mas nunca deixei de ser fã".
Ele pediu para os sertanejos repensarem a decisão de se retirarem do palco, “Mas Chitãozinho e Xororó, nós que somos fãs, a gente espera que vocês repensem nesse período, voltem atrás nessa decisão de vocês e nos dê ainda o privilégio de curtir essas vozes maravilhosas, esse trabalho lindo que vocês fizeram ainda por muito mais tempo do que vocês imaginam”.
Camargo ainda agradeceu o legado que eles deixaram para a música sertaneja. “Que Deus abençoe vocês e obrigado sempre pelo que vocês fizeram para a música sertaneja. Deus abençoe muito vocês. Respeitamos a decisão, mas estamos aqui na iminência de convencê-los do contrário, para continuar mais um bom tempo com a gente. Beijo para os dois, amo vocês", declarou.
A dupla de irmãos, Chitãozinho e Xororó, comunicou em participação ao “Fantástico”, neste último domingo (22), que irão encerrar participações em turnês e apresentações. Eles finalizarão a agenda restante de 2026, e irão realizar uma turnê especial de despedida em 2027, com shows individuais, participação inédita de Jorge & Mateus, e uma apresentação na Festa do Peão de Barretos. Há, entretanto, ainda, a possibilidade de gravações pontuais dos sertanejos em estúdio, apesar de despedida dos palcos.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa
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