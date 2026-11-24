Barbara Reis confronta homem após perceber perseguição em mercado - Reprodução / Instagram

Barbara Reis confronta homem após perceber perseguição em mercadoReprodução / Instagram

Publicado 24/11/2026 16:37

"Fui perseguida no mercado, sabe, por esses tarados? Tô até tremendo um pouco ainda", iniciou. A princípio, Barbara acreditou que o desconhecido pudesse tê-la reconhecido por causa de seu trabalho na televisão, mas mudou de opinião diante da insistência dele. "A coisa começou a escalar pra um momento sensível. Não é porque ele me reconheceu não. É esquisito mesmo".De acordo com a atriz, a desconfiança surgiu no setor de carnes do supermercado. Ao chegar à padaria, ela percebeu novamente a presença do homem e decidiu mudar de corredor para confirmar suas suspeitas. O desconhecido, que carregava três tipos de pães, também mudou de direção e permaneceu próximo à artista.Incomodada com a situação, Barbara optou por permanecer em espaços com maior circulação de clientes, a fim de evitar ficar sozinha com o homem. "Fui fazendo minhas compras normal, mas sempre mantendo uma distância. Me precavendo pra não ficar sozinha em nenhum corredor, sempre no corredor com gente", contou.O episódio ganhou novos desdobramentos quando Barbara chegou ao caixa para pagar suas compras. Segundo a artista, o homem se posicionou logo atrás dela com um carrinho vazio. Diante da situação, a atriz decidiu questioná-lo sobre seu comportamento."Eu não aguentei. Eu falei assim: 'Vem cá, você vai ficar me perseguindo mesmo no mercado?' Aí ele: 'Hã? Não ouvi'. 'Eu estou percebendo que você está me perseguindo no mercado. Você vai ficar me perseguindo? Tá de sacanagem?' Aí acabou", recordou.De acordo com Barbara, o desconhecido tentou desconversar e se afastou após a abordagem. A atriz admitiu que ficou nervosa naquele momento. "Eu comecei a ficar nervosa, né? Porque nessa hora a adrenalina sobe".Uma funcionária do caixa percebeu a situação e ofereceu ajuda à artista, além de se disponibilizar para acionar a equipe de segurança do supermercado. Após a intervenção, o homem deixou o estabelecimento.Durante o relato, a atriz afirmou que nunca havia vivenciado uma experiência semelhante e destacou a audácia do desconhecido em um ambiente público, mesmo diante da presença de outros clientes. "Nunca tinha passado por isso. De perceber claramente uma pessoa atrás de você, nitidamente, num lugar público, descaradamente. E olha que ele teve coragem, mas essas pessoas são covardes", declarou.Barbara também lamentou a insegurança à qual as mulheres estão expostas em situações cotidianas. "Não é fácil ser mulher, não. Não é fácil", desabafou.