Vittor concilia trabalhos como ator e criador de conteúdo - Bientic / Divulgação

Vittor concilia trabalhos como ator e criador de conteúdoBientic / Divulgação

Publicado 26/11/2026 05:00



Com mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais, onde faz sucesso com vídeos de humor, Vittor Fernando se prepara para dar um novo passo na carreira artística. O ator é o idealizador, roteirista e protagonista de "CLTados", próxima novela vertical do Globoplay, que retrata os desafios de quem trabalha com carteira assinada. Antes da fama, o paulista trabalhou como jovem aprendiz para ajudar nas despesas de casa, experiência que contribuiu para a construção da trama.

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"A ideia de 'CLTados' nasceu de uma vontade minha de criar uma história, desenvolver personagens e explorar o humor de uma forma diferente. Sempre tive esse desejo de contar histórias também por meio da atuação e da criação, e a novela surgiu como uma oportunidade de unir essas duas paixões", conta.

Com episódios curtos e gravados na vertical, formato pensado para o público que assiste a conteúdos pelo celular, a novelinha explora situações cômicas do cotidiano. Sob direção de Mariana Koehler, a produção reúne nomes como Pequena Lo, Duda Reis, Doarda e Laura Brito. As gravações começaram no dia 9 de novembro, em São Paulo. Vittor divide a autoria do roteiro com Vitor de Oliveira.

"A minha experiência como jovem aprendiz me trouxe vivências e aprendizados que, de alguma forma, dialogam com esse universo. Acho muito legal poder contar histórias com as quais as pessoas se identifiquem, deem risada e até relembrem situações que já viveram", afirma.



Apesar de manter mistério sobre seu personagem, o artista adianta que emprestou algumas características pessoais ao protagonista. A oportunidade de assumir diferentes funções na produção também trouxe desafios. "Estar nos bastidores me fez enxergar o projeto por uma perspectiva completamente diferente e aprender ainda mais sobre todo o processo criativo. Já tenho uma experiência com roteiro por conta dos vídeos que faço, mas trabalhar em uma produção como essa foi um novo desafio e trouxe muito aprendizado", explica.

Da internet ao sonho de atuar nas novelas da Globo

Vittor iniciou a carreira artística muito antes de viralizar na internet. Na adolescência, conquistou uma bolsa de estudos de balé clássico e, aos 18 anos, ingressou na atuação. Participou de musicais como "Peter Pan" e "Billy Elliot" e, com o fechamento dos teatros durante a pandemia, em 2020, passou a produzir conteúdo digital.

O reconhecimento abriu portas para trabalhos como as séries "A Sogra que Te Pariu" e "Ponto Final", da Netflix. Atualmente no ar em "Icônica", novela vertical do Globoplay, o artista também deseja conquistar espaço na dramaturgia da TV aberta.



"Tenho, sim, vontade de fazer uma novela tradicional, inclusive na TV Globo. Acho que a novela tem um papel muito importante na cultura brasileira e seria uma experiência incrível fazer parte desse universo, aprender com grandes profissionais e me conectar com o público por meio de uma história que é acompanhada diariamente", revela.

Vittor também adquiriu os direitos de adaptação do livro "Os 3 Desejos de Eugênio", de Vítor Martins. O artista será produtor e protagonista do longa, uma comédia romântica LGBTQIAPN+ sobre as descobertas amorosas de um jovem de 26 anos. "Consegui me enxergar muito naquela história e isso foi determinante para querer levá-la ao cinema. Acredito que histórias de amor como essa merecem ser contadas, com naturalidade, sensibilidade e representatividade, para que cada vez mais pessoas possam se reconhecer na tela", destaca.

Recomeço após atentado

A fase de novos projetos também representa um recomeço pessoal para Vittor. O artista e o namorado, o ator Gabriel Fuentes, foram baleados em um ataque no Rio de Janeiro. Na ocasião, o influenciador passou por cirurgias e ficou 20 dias hospitalizado. "Tenho enxergado a vida com outros olhos. Depois de tudo o que aconteceu, aprendi a valorizar ainda mais cada momento, as pessoas que estão ao meu lado e as oportunidades que surgem. Acho que, de certa forma, é um recomeço, não só profissional, mas também pessoal", desabafa.



O episódio fortaleceu a relação do casal, que concilia o namoro à distância com os compromissos profissionais. Enquanto Vittor mora em São Paulo, Gabriel vive no Rio. "Ele é meu maior incentivador, minha força nos dias mais difíceis e alguém que acredita muito no meu trabalho. Além de ser meu parceiro de vida, é um ator que admiro profundamente. Acho que o segredo é entender que estamos no mesmo time e que a conquista de um também é a conquista do outro. Tudo o que vivemos juntos fortaleceu ainda mais nossa parceria, nosso companheirismo e a certeza de que podemos contar um com o outro em qualquer situação", finaliza.

