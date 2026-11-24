Fábio Jr. celebra 73 anos ao lado da mulher em Gramado - Reprodução Instagram

Fábio Jr. celebra 73 anos ao lado da mulher em GramadoReprodução Instagram

Publicado 24/11/2026 17:27

Novembro é um mês de comemorações para Fábio Jr. e Fernanda Pascucci. Além de celebrar o aniversário de 73 anos do cantor, o casal também completou uma década de casamento. Para marcar as duas datas, os dois estiveram juntos em Gramado, na Serra Gaúcha, onde aproveitaram um jantar especial em um restaurante de fondue.

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O artista, que completou mais um ano de vida no sábado (21), mostrou aos seguidores alguns momentos da comemoração nesta terça-feira (24). Nas imagens, Fernanda aparece segurando um bolo personalizado com o nome do marido enquanto os dois cantam parabéns e se preparam para apagar as velinhas. O registro também mostrou parte do cardápio servido durante a noite.



Na legenda da publicação, Fábio agradeceu as mensagens recebidas pelo aniversário e contou que aproveitou a passagem pela cidade para encontrar amigos. Ele também mencionou a gravação de um especial de Natal realizada no local.



"Passando um pouquinho atrasado, pra agradecer todas as mensagens de aniversário e todo amor que recebo de vocês! Comemoramos aqui em Gramado junto com nossos amigos e ontem com a gravação do Especial de Natal! Foi lindo demais. BRIGADÚÚÚ sempre! AMO VOCÊS!", escreveu.



Fernanda também fez uma homenagem ao marido nas redes sociais. No próprio sábado, a empresária publicou uma fotografia em que aparece beijando o cantor para celebrar a chegada dos 73 anos. O artista, que completou mais um ano de vida no sábado (21), mostrou aos seguidores alguns momentos da comemoração nesta terça-feira (24). Nas imagens, Fernanda aparece segurando um bolo personalizado com o nome do marido enquanto os dois cantam parabéns e se preparam para apagar as velinhas. O registro também mostrou parte do cardápio servido durante a noite.Na legenda da publicação, Fábio agradeceu as mensagens recebidas pelo aniversário e contou que aproveitou a passagem pela cidade para encontrar amigos. Ele também mencionou a gravação de um especial de Natal realizada no local."Passando um pouquinho atrasado, pra agradecer todas as mensagens de aniversário e todo amor que recebo de vocês! Comemoramos aqui em Gramado junto com nossos amigos e ontem com a gravação do Especial de Natal! Foi lindo demais. BRIGADÚÚÚ sempre! AMO VOCÊS!", escreveu.Fernanda também fez uma homenagem ao marido nas redes sociais. No próprio sábado, a empresária publicou uma fotografia em que aparece beijando o cantor para celebrar a chegada dos 73 anos.





História de amor começou com fã-clube





A relação dos dois começou em 2011, mas a proximidade com o artista vem de antes. Fernanda era presidente de um fã-clube de Fábio Jr. quando os dois se aproximaram. Cinco anos depois, em 2016, eles oficializaram a união em uma cerimônia realizada no aniversário do cantor.



O casamento aconteceu em um buffet na Zona Oeste de São Paulo e reuniu cerca de 200 convidados. Desde então, o casal mantém a relação longe de grandes exposições sobre a vida pessoal, mas costuma compartilhar declarações de carinho em datas especiais.



A comemoração em Gramado, portanto, reuniu dois motivos importantes para a família: os 73 anos do artista e os dez anos desde que ele e Fernanda disseram "sim".