Fábio Jr. celebra 73 anos ao lado da mulher em GramadoReprodução Instagram
O artista, que completou mais um ano de vida no sábado (21), mostrou aos seguidores alguns momentos da comemoração nesta terça-feira (24). Nas imagens, Fernanda aparece segurando um bolo personalizado com o nome do marido enquanto os dois cantam parabéns e se preparam para apagar as velinhas. O registro também mostrou parte do cardápio servido durante a noite.
Na legenda da publicação, Fábio agradeceu as mensagens recebidas pelo aniversário e contou que aproveitou a passagem pela cidade para encontrar amigos. Ele também mencionou a gravação de um especial de Natal realizada no local.
"Passando um pouquinho atrasado, pra agradecer todas as mensagens de aniversário e todo amor que recebo de vocês! Comemoramos aqui em Gramado junto com nossos amigos e ontem com a gravação do Especial de Natal! Foi lindo demais. BRIGADÚÚÚ sempre! AMO VOCÊS!", escreveu.
Fernanda também fez uma homenagem ao marido nas redes sociais. No próprio sábado, a empresária publicou uma fotografia em que aparece beijando o cantor para celebrar a chegada dos 73 anos.
História de amor começou com fã-clube
A relação dos dois começou em 2011, mas a proximidade com o artista vem de antes. Fernanda era presidente de um fã-clube de Fábio Jr. quando os dois se aproximaram. Cinco anos depois, em 2016, eles oficializaram a união em uma cerimônia realizada no aniversário do cantor.
O casamento aconteceu em um buffet na Zona Oeste de São Paulo e reuniu cerca de 200 convidados. Desde então, o casal mantém a relação longe de grandes exposições sobre a vida pessoal, mas costuma compartilhar declarações de carinho em datas especiais.
A comemoração em Gramado, portanto, reuniu dois motivos importantes para a família: os 73 anos do artista e os dez anos desde que ele e Fernanda disseram "sim".
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