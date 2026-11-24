Sandy e Junior anunciam seis shows juntos em 2027 - Andy Santana / Brazil News

Sandy e Junior anunciam seis shows juntos em 2027Andy Santana / Brazil News

Publicado 24/11/2026 18:54

A espera dos fãs de Sandy e Junior chegou ao fim. Os irmãos anunciaram nesta terça-feira (24) seis apresentações juntos em 2027, como parte do projeto 'Nada é por acaso'. Em vez de percorrer diferentes cidades do país, a dupla fará uma residência no Nubank Parque, em São Paulo, com shows marcados para os dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho.

A venda de ingressos começa em dezembro, pelo site da Ticketmaster. A pré-venda exclusiva para clientes dos cartões Elo acontece nos dias 1º e 2, a partir das 10h. Já o público geral poderá comprar as entradas a partir de 3 de dezembro, também às 10h.



Durante o encontro com jornalistas, Sandy falou sobre a emoção de dividir novamente o palco com o irmão. A cantora contou que só percebeu a dimensão do reencontro quando chegou ao camarim. “Demorou a cair minha ficha, as lágrimas vieram aos olhos quando entrei aqui. Acontece alinhamento dos astros e a gente se reúne. É natural, nós dois somos irmãos, a nossa relação começou muito antes dos palcos, perdura para além do palco”, declarou.



Junior, por sua vez, fez questão de esclarecer que o projeto não representa uma retomada definitiva da dupla. “Sandy e Junior não está voltando, é uma celebração”, afirmou.





Como serão os shows de Sandy e Junior?





A residência terá direção geral de Raoni Carneiro, responsável pela turnê 'Nossa História', realizada em 2019. A proposta é apresentar um espetáculo diferente do anterior, levando em consideração as transformações pessoais e artísticas dos irmãos ao longo dos anos.



O repertório promete contemplar diferentes fases da carreira e incluir músicas que nunca foram apresentadas ao vivo pela dupla. Sandy afirmou que será o show mais abrangente em relação ao catálogo musical dos dois. Junior acrescentou que a produção está sendo pensada especialmente para os fãs, embora ainda seja necessário selecionar as músicas diante da quantidade de sucessos acumulados em 17 anos de parceria.



Os artistas também explicaram que a residência oferece liberdade para criar uma experiência diferente, sem as limitações de uma turnê itinerante. A ideia ganhou força depois que os dois receberam sondagens sobre projetos nesse formato e descobriram, durante uma conversa em família, que estavam sendo procurados separadamente.





Reencontro acontece 20 anos após separação





Sandy e Junior encerraram oficialmente a dupla em 2007, depois de 17 anos de carreira. Desde então, receberam diversos convites para voltar aos palcos, mas, segundo Sandy, não encontraram uma proposta que fizesse sentido até agora.



A primeira reunião aconteceu em 2019, com a turnê 'Nossa História', que celebrou os 30 anos de carreira dos irmãos. Foram 18 apresentações, incluindo shows no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. O projeto vendeu aproximadamente 600 mil ingressos.



Filhos do cantor sertanejo Xororó, os irmãos começaram a carreira ainda crianças, com sucessos como 'Maria Chiquinha', 'A Lenda' e 'As Quatro Estações'. Depois do encerramento da parceria, Sandy seguiu carreira solo, enquanto Junior também desenvolveu projetos individuais.