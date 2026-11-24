A terceira edição do Galácticos Gala, leilão beneficente em prol da Fundação Fenômenos, reuniu vários famosos em São Paulo, na noite desta terça-feira (24). O anfitrião Ronaldo Fenômeno foi acompanhado da mulher, a modelo Celina Locks.

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Através das redes sociais, a modelo compartilhou registros de um ensaio fotográfico ao lado do marido e falou sobre as expectativas para o evento "Ansiosos para essa noite mágica", escreveu Celina. Para a ocasião, a loira apostou em um vestido longo e de um ombro só, enquanto Ronaldo vestiu smoking preto.

Filho do ex-jogador de futebol, Ronald, de 26 anos, posou para cliques na entrada do evento, inclusive ao lado do pai e da madrasta. O DJ é fruto do antigo relacionamento do ex-craque com Milene Domingues, que esteve presente no leilão.

Ronaldo também é pai de Alexander Nazario, de 20, Maria Sophia, de 18, e Maria Alice, 15. O jovem nasceu da relação com Michele Umezu, enquanto as filhas são do relacionamento anterior com Bia Antony.

Apresentadores da noite, Otaviano Costa e Ticiane Pinheiro foram fotografados. O ex-jogador de futebol Cafu; os cantores Tierry e Nattan; a influenciadora digital Rafa Kalimann; os pilotos Christian Fittipaldi e Átila Abreu; o apresentador Rodrigo Faro; a modelo Vera Viel; o locutor esportivo Galvão Bueno; as empresárias Desiree Soares e Sylvia Design e o artista plástico Eduardo Kobra também prestigiaram o evento.

Aniversário de 50 anos

Ronaldo celebrou os 50 anos com um festão em São Paulo, no dia 19 de setembro. A comemoração contou com a presença da mulher e dos herdeiros, assim como de Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Luciano Huck, Angélica, João Silva, Isis Valverde, Marcos Buaiz, Cafu, Fernanda Paes Leme, Luciele Camargo, Denilson, Rafa Brites, Silva, Samuel Emery e mais.

Além disso, Celina homenageou o marido com um texto emocionante, na mesma rede social. "Hoje é o seu dia, dentre tantos outros que são especiais demais. E eu fico pensando em tudo o que você viveu, em tudo o que te moldou e te trouxe até aqui. Em todas as versões de você que existem dentro desse homem que o mundo inteiro conhece e ama", iniciou a modelo, na ocasião.

"Para tanta gente, você é um ídolo, um herói nacional. Tem um carisma que não conhece fronteiras. Eu costumo dizer que você é o 'caos' por onde passa, o nosso Mickey, porque é impossível estar ao seu lado sem ver o tamanho do carinho que as pessoas sentem por você."

"Hoje eu só peço a Deus que te dê muitos e muitos anos de vida, com saúde, paz, amor e infinitas alegrias. Que você continue vivendo com essa leveza tão sua e recebendo de volta todo o amor que espalha por aí. Que sorte a minha poder estar ao seu lado para celebrar mais um ano da sua vida. Eu amo você. Muito! Feliz aniversário, momo", concluiu Celina.

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