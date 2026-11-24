O dourado tomou conta da casa de Juju Salimenipara as festas de fim de ano. A apresentadora e empresária revelou nesta terça-feira (24) os detalhes da decoração natalina, que tem como principal destaque uma árvore de 3,5 metros de altura. Assinado pelo decorador Reinaldo de Carvalho, o projeto tem valor estimado em mais de R$ 50 mil.
A árvore concentra boa parte dos elementos da composição. São mais de 200 bolas de diferentes tamanhos e acabamentos, duas mil lâmpadas, além de flores e folhagens metalizadas. A proposta foi criar um visual monocromático, com diferentes texturas e níveis de brilho para dar destaque aos enfeites.
O conceito não ficou restrito à árvore. Guirlandas, soldadinhos, Papai Noel e outros elementos espalhados pelos ambientes também receberam acabamento dourado. A fachada e a iluminação externa da residência seguiram a mesma identidade visual, levando o clima natalino para a parte de fora do imóvel.
De acordo com Reinaldo, a escolha da cor partiu de uma ideia da própria Juju, que decidiu apostar em uma proposta diferente da utilizada no Natal passado, quando a decoração teve predominância do rosa.
"No ano passado, fizemos uma decoração rosa e, neste ano, pensei: por que não apostar no dourado? A ideia foi montar uma árvore toda dourada, do pé à cabeça, misturando bolas de diferentes tamanhos, laços, flores e outros elementos que trouxessem essa elegância. Seguimos a mesma proposta pelo restante da casa, com os soldadinhos, o Papai Noel e os outros enfeites também em dourado", explicou o decorador.
Conhecida por produções marcantes e pelo gosto por ambientes luxuosos, Juju apostou em uma decoração que combina elementos tradicionais do Natal com uma estética sofisticada. O resultado é uma composição que mantém o dourado como protagonista em diferentes espaços da residência.
Juju Salimeni retorna como musa da Unidos da Tijuca
A Unidos da Tijuca anunciou recentemente que Juju Salimeni retornou como musa da escola de samba para o Carnaval 2027. A influenciadora digital já havia desfilado pela agremiação do Grupo Especial em 2016, 2017 e 2018.
"Ela está de volta! Juju Salimeni é a nova musa da Unidos da Tijuca para o Carnaval 2027! Anunciamos com muita alegria o retorno da Juju como nossa musa para o próximo carnaval. Musa de beleza, carisma e presença marcante, ela volta à escola onde estreou no Carnaval do Rio de Janeiro e pela qual já brilhou na Avenida durante três carnavais", iniciou a escola do Borel, nas redes sociais.
"Juju retorna para escrever mais um capítulo dessa história de paixão reencontrando as cores e a energia da escola que faz parte de sua trajetória no maior espetáculo da Terra! A contagem regressiva já começou e a expectativa é grande para vê-la novamente cruzando a Marquês de Sapucaí, levando todo o seu brilho, sua força e seu amor pelo Carnaval! Juju está de volta ao lugar onde tudo começou", concluiu a Unidos da Tijuca. Na mesma rede social, a ex-panicat também celebrou o retorno ao carnaval carioca: "Feliz em estar de volta, meu pavão", escreveu ela.
Em outubro de 2018, a musa fitness deixou a escola do Borel. A influenciadora teve algumas passagens pelo carnaval de São Paulo, inclusive como rainha de bateria da X9 Paulistana. Em 2023, foi coroada como majestade dos ritmistas da Barroca Zona Sul.
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