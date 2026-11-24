Duda Santos conta por que mantém romance longe dos holofotes - Divulgação

Duda Santos conta por que mantém romance longe dos holofotesDivulgação

Publicado 24/11/2026 22:25

A atriz Duda Santos , de 25 anos, prefere viver os relacionamentos longe da exposição pública. Durante participação no podcast "40 Perguntas", apresentado por Giovanna Ewbank e publicado nesta terça-feira (24), a artista explicou que preservar a vida amorosa é uma escolha para evitar interferências externas e manter parte da intimidade longe das expectativas do público.

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“É uma das poucas coisas que a gente consegue controlar. Quando a gente expõe relacionamentos, tem muita expectativa das pessoas”, afirmou. A protagonista também contou que tem uma personalidade reservada e que se sente mais à vontade quando está longe dos compromissos profissionais, na companhia de familiares e amigos.



“Quando estou em casa, com minha família e amigos, sou só minha. O meu relacionamento, a gente mantém muito privado por isso também. Tenho um jeito muito recluso, é difícil as pessoas me verem falando assim”, explicou.



Duda ainda surpreendeu ao comentar sobre sua relação com a paixão. Segundo ela, já se apaixonou apenas três vezes na vida e não gosta muito da sensação de perder o controle das próprias emoções. “Odeio me pegar apaixonada, é minha pior versão. Adoro ser só minha”, brincou.



Apesar dos 25 anos, Duda disse que tem hábitos diferentes dos que costuma associar à sua faixa etária. Ficar em casa e montar quebra-cabeças estão entre suas atividades preferidas, o que faz com que se identifique com a descrição de uma "jovem senhora".



A atriz, porém, reconhece que precisa aproveitar mais a juventude e se permitir viver experiências novas. A própria mãe costuma incentivá-la a sair e se divertir. “Ela fala: 'Filha, sai de casa, não aguenta... bebe, sabe? Dá um PT, vomita, a mãe vai cuidar de você'”, contou, aos risos. “É uma das poucas coisas que a gente consegue controlar. Quando a gente expõe relacionamentos, tem muita expectativa das pessoas”, afirmou. A protagonista também contou que tem uma personalidade reservada e que se sente mais à vontade quando está longe dos compromissos profissionais, na companhia de familiares e amigos.“Quando estou em casa, com minha família e amigos, sou só minha. O meu relacionamento, a gente mantém muito privado por isso também. Tenho um jeito muito recluso, é difícil as pessoas me verem falando assim”, explicou.Duda ainda surpreendeu ao comentar sobre sua relação com a paixão. Segundo ela, já se apaixonou apenas três vezes na vida e não gosta muito da sensação de perder o controle das próprias emoções. “Odeio me pegar apaixonada, é minha pior versão. Adoro ser só minha”, brincou.Apesar dos 25 anos, Duda disse que tem hábitos diferentes dos que costuma associar à sua faixa etária. Ficar em casa e montar quebra-cabeças estão entre suas atividades preferidas, o que faz com que se identifique com a descrição de uma "jovem senhora".A atriz, porém, reconhece que precisa aproveitar mais a juventude e se permitir viver experiências novas. A própria mãe costuma incentivá-la a sair e se divertir. “Ela fala: 'Filha, sai de casa, não aguenta... bebe, sabe? Dá um PT, vomita, a mãe vai cuidar de você'”, contou, aos risos.





Mãe incentivou Duda a enfrentar a timidez





A influência materna também foi determinante para a trajetória profissional da artista. Duda contou que sempre teve dificuldade para se expor e enfrentar situações novas, mas encontrou na mãe o incentivo necessário para não desistir dos próprios objetivos.



Foi ela quem encorajou a filha a procurar artistas que admirava, como Taís Araújo e IZA, para pedir orientações sobre como ingressar no universo da televisão.



“Minha mãe não tem medo do ridículo. Ela me deu coragem para ser ridícula, sabe? Ela me deu coragem para ser quem eu sou. Eu percebi que, sem coragem, a gente não consegue ir a lugar nenhum. Então eu ia com medo mesmo”, relembrou.



Na conversa, Duda também abordou a relação com o dinheiro depois de conquistar espaço na carreira. A atriz revelou que, às vezes, sente culpa por guardar parte do que ganha enquanto pessoas próximas enfrentam dificuldades financeiras.



Para ela, esse sentimento também tem relação com as expectativas sociais sobre o papel de homens e mulheres no sustento da família. “Como é que eu vou ganhar esse dinheiro e não compartilhar? Como é que eu vou ter um dinheiro guardado se tem alguém precisando?”, questionou.