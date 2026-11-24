Sabrina Sato revela previsão para nascimento do filho Rio - Patrícia Devoraes/Brazil News

Sabrina Sato revela previsão para nascimento do filho RioPatrícia Devoraes/Brazil News

Publicado 24/11/2026 22:54

A família de Sabrina Sato e Nicolas Prattes está prestes a ganhar um novo integrante. A apresentadora, de 45 anos, espera a chegada de Rio para as próximas semanas e revelou que já está na reta final dos preparativos para o nascimento do segundo filho. Grávida de quase nove meses, ela falou sobre a expectativa e os últimos detalhes da organização do enxoval e do quarto do bebê durante o Leilão Galácticos, realizado nesta terça-feira (24), em São Paulo.

fotogaleria



Com um barrigão à mostra, Sabrina compareceu à terceira edição do evento beneficente promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks. Em conversa com jornalistas, contou que falta menos de um mês para o parto, mas ainda tem tarefas pendentes. “Estou tão feliz. Falta menos de um mês. Nada está pronto, nem a mãe está pronta ainda. Eu queria que durasse mais uns três meses de gravidez para dar conta de fazer tudo o que tenho que fazer antes de ele nascer”, brincou.



Parte dos preparativos, no entanto, já está encaminhada. A apresentadora contou que o enxoval está comprado e que começou a lavar as roupas do menino, que chegaram nesta terça. A movimentação chegou até a ocupar boa parte da casa. “Como o tempo está mudando, tinha varal na sala toda. Aí tira o varal para fazer uma foto, põe o varal de volta”, relatou, aos risos.



O quarto de Rio também está pronto. Sabrina prometeu mostrar o espaço aos seguidores em breve, mas ressaltou que, neste momento, precisa organizar a própria rotina e reservar um período para descansar antes do nascimento. Com um barrigão à mostra, Sabrina compareceu à terceira edição do evento beneficente promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks. Em conversa com jornalistas, contou que falta menos de um mês para o parto, mas ainda tem tarefas pendentes. “Estou tão feliz. Falta menos de um mês. Nada está pronto, nem a mãe está pronta ainda. Eu queria que durasse mais uns três meses de gravidez para dar conta de fazer tudo o que tenho que fazer antes de ele nascer”, brincou.Parte dos preparativos, no entanto, já está encaminhada. A apresentadora contou que o enxoval está comprado e que começou a lavar as roupas do menino, que chegaram nesta terça. A movimentação chegou até a ocupar boa parte da casa. “Como o tempo está mudando, tinha varal na sala toda. Aí tira o varal para fazer uma foto, põe o varal de volta”, relatou, aos risos.O quarto de Rio também está pronto. Sabrina prometeu mostrar o espaço aos seguidores em breve, mas ressaltou que, neste momento, precisa organizar a própria rotina e reservar um período para descansar antes do nascimento.





Sabrina compara gravidez à espera por Zoe





Mãe de Zoe, de sete anos, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle, a apresentadora também falou sobre as diferenças entre as duas gestações. A primogênita nasceu com 41 semanas, mas, desta vez, Sabrina espera que o parto aconteça um pouco antes. Caso Rio também complete esse período de gestação, o nascimento poderá ficar para janeiro.



“Estou pedindo para o Papai Noel deixar ele nascer perto de Jesus”, brincou, ao comentar a expectativa pela chegada do menino.



Mesmo com a proximidade do parto, Sabrina não pretende abrir mão dos compromissos no Carnaval de 2027. A apresentadora confirmou que mantém os planos de desfilar tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo.



O nome do bebê foi anunciado em 14 de novembro, em uma publicação nas redes sociais. Assim como Zoe, o segundo filho da apresentadora terá um nome curto, formado por três letras.