Sabrina Sato revela previsão para nascimento do filho RioPatrícia Devoraes/Brazil News
Com um barrigão à mostra, Sabrina compareceu à terceira edição do evento beneficente promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks. Em conversa com jornalistas, contou que falta menos de um mês para o parto, mas ainda tem tarefas pendentes. “Estou tão feliz. Falta menos de um mês. Nada está pronto, nem a mãe está pronta ainda. Eu queria que durasse mais uns três meses de gravidez para dar conta de fazer tudo o que tenho que fazer antes de ele nascer”, brincou.
Parte dos preparativos, no entanto, já está encaminhada. A apresentadora contou que o enxoval está comprado e que começou a lavar as roupas do menino, que chegaram nesta terça. A movimentação chegou até a ocupar boa parte da casa. “Como o tempo está mudando, tinha varal na sala toda. Aí tira o varal para fazer uma foto, põe o varal de volta”, relatou, aos risos.
O quarto de Rio também está pronto. Sabrina prometeu mostrar o espaço aos seguidores em breve, mas ressaltou que, neste momento, precisa organizar a própria rotina e reservar um período para descansar antes do nascimento.
Sabrina compara gravidez à espera por Zoe
Mãe de Zoe, de sete anos, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle, a apresentadora também falou sobre as diferenças entre as duas gestações. A primogênita nasceu com 41 semanas, mas, desta vez, Sabrina espera que o parto aconteça um pouco antes. Caso Rio também complete esse período de gestação, o nascimento poderá ficar para janeiro.
“Estou pedindo para o Papai Noel deixar ele nascer perto de Jesus”, brincou, ao comentar a expectativa pela chegada do menino.
Mesmo com a proximidade do parto, Sabrina não pretende abrir mão dos compromissos no Carnaval de 2027. A apresentadora confirmou que mantém os planos de desfilar tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo.
O nome do bebê foi anunciado em 14 de novembro, em uma publicação nas redes sociais. Assim como Zoe, o segundo filho da apresentadora terá um nome curto, formado por três letras.
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