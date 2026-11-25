Myriam Rios contraiu o vírus Influenza A - Reprodução/Instagram

Myriam Rios contraiu o vírus Influenza AReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2026 07:21

Myrian Rios, de 67 anos, foi internada em um hospital de São Paulo após ser diagnosticada com Influenza A. A atriz compartilhou um vídeo na terça-feira (24) para atualizar o estado de saúde e revelou que deu entrada na unidade de saúde porque sua oxigenação estava baixa.

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"Olá, queridos. Estou passando aqui para agradecer o apoio, a preocupação de vocês, e principalmente as orações. Eu tive que cancelar uma live ontem e tudo começou tem uma semana. Comecei a sentir dor de garganta, cansaço, uma tosse leve e foi piorando o cansaço", afirmou.

A ex-mulher de Roberto Carlos recebeu orientação da equipe médica para continuar em observação no hospital. "Está tendo um surto de influenza, e como a oxigenação está um pouquinho baixa, está instável, eles não me deixaram ir para casa para acompanhar. Eu estou me recuperando aqui, mas está tudo sob controle, tudo maravilhoso. Eu quero mesmo é contar com suas orações".

Ela também relatou que o filho mais velho enfrentou complicações respiratórias recentemente. Após apresentar uma tosse intensa por aproximadamente duas semanas, o rapaz passou por avaliação médica, foi diagnosticado com sinusite viral e já deu início aos cuidados necessários.

"Logo que eu sair daqui, nós vamos fazer uma live, testemunhando que já tá tudo bom, uma live bacana, alegre. E sempre, gente, sem reclamar, sem murmurar. É só agradecer e louvar a Deus. Amo vocês. Muito obrigada e Deus abençoe", disse Myrian.

Na legenda do vídeo, a atriz contou sobre os planos de um novo espetáculo que será estrelado por ela. "Gravei esse vídeo para que vejam que estou melhorando e em breve vamos falar de novidades. Tenho que ficar boa logo porque vem turnê do meu monólogo 'Rainha Ester' por aí em vários teatros do Brasil", escreveu.

Vida amorosa



Myrian Rios e Roberto Carlos viveram um intenso romance nos anos 1980 e ficaram juntos por quase uma década. Embora a atriz considere o cantor o grande amor de sua vida, o casamento terminou em 1989 porque ela sonhava em ser mãe e descobriu que ele havia feito vasectomia.

Decidida a realizar o desejo da maternidade, Myrian se casou logo depois com o médico Edmar Fontoura, com quem teve seu primogênito, Edmar, rapper que atua sob o nome artístico Mankmc. Mais tarde, manteve um relacionamento com André Gonçalves, pai do caçula, Pedro Arthur, que seguiu carreira artística. Mesmo após as separações, a atriz cultivou boa relação com todos os ex-companheiros.