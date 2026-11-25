Juliana Paiva publicou cliques do casamento com Danilo Partezani - Reprodução/Instagram

Juliana Paiva publicou cliques do casamento com Danilo PartezaniReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2026 08:40

Juliana Paiva , de 33 anos, compartilhou na terça-feira (24) as primeiras imagens oficiais do casamento religioso com Danilo Partezani, de 40 anos. Casados no civil desde outubro, a atriz e o empresário reuniram amigos e familiares em cerimônia que aconteceu no sábado (21) no Rio de Janeiro. Os dois se conhecerem nos bastidores do Rock in Rio, em 2022, por meio de amigos em comum.

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"Recebendo as primeiras imagens desse dia único! Vontade de voltar no tempo... Um dia pra ficar pra sempre na memória! Nosso Amor cercado de muito Amor! Quanta energia incrível sentimos nesses momentos!", escreveu na legenda.

Para subir ao altar, a artista escolheu um vestido branco modelo tomara que caia, com saia longa e volumosa, véu e luvas, assinado pela estilista Carol Hungria. Para aproveitar a pista de dança com mais conforto, ela trocou o figurino por uma segunda peça mídi com renda de flores e decote.

A comemoração também foi marcada pela nostalgia para os fãs de novelas. Diversos colegas que dividiram o set de filmagens com Juliana em "Malhação: Intensa como a Vida" (2012), da TV Globo, prestigiaram a união. Na trama adolescente, ela deu vida à icônica personagem Fatinha.

Marcaram presença na cerimônias os atores Rodrigo Simas (que viveu Bruno, par romântico de Fatinha), Guilherme Leicam (Vitor), Jéssica Ellen (Rita), Aline Dias (Maná) e Guilherme Prates (Dinho). O ponto alto do reencontro aconteceu na pista de dança: o grupo formou uma roda e cantou "Tempos Modernos", música na versão do Jota Quest que embalou a abertura da vigésima temporada do folhetim.

Juliana e Danilo ficaram noivos em abril durante uma viagem a São Miguel dos Milagres, em Alagoas. "Me chamou pra ver o sol nascer e tirar umas fotos bonitas….e assim, tudo aconteceu! Deus preparou o cenário! Mar, sol, chuva, brisa, pássaros e arco-íris como testemunhas! 'Sim' para o amor e o começo de um novo ciclo em nossas vidas!", contou a atriz na época.

Vida profissional



O último trabalho de Juliana Paiva em novelas foi "Família é Tudo" (2024), da TV Globo, onde interpretou Electra Mancini, uma das cinco protagonistas. Na história escrita por Daniel Ortiz, a jovem reconstrói sua vida após passar cinco anos presa injustamente, sob a falsa acusação de tentar assassinar o ex-namorado, Luca (Jayme Matarazzo).

A atriz se prepara para retornar às telonas no longa-metragem "Emmanuel", com estreia prevista para 2027. Ela interpreta Lívia, uma figura de luz que foi o grande amor do mentor espiritual de Chico Xavier ao longo dos séculos.