Luana Piovani fez novas declarações sobre Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Luana Piovani fez novas declarações sobre Neymar JrReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2026 09:38 | Atualizado 25/11/2026 09:51

Luana Piovani usou as redes sociais nesta quarta-feira (25) para fazer novas críticas a Neymar Jr. A atriz repostou um vídeo da jornalista Alicia Klein abordando a suposta incapacidade do jogador de assumir erros após a derrota do Santos contra o Grêmio por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

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"Tem muita gente dizendo que a derrota do Santos pro Grêmio ontem começou com a decisão de vários jogadores, especialmente o Neymar, de platinar o cabelo. [...] Neymar é um grande exemplo, apesar das suas escolhas capilares questionáveis. O Neymar ensina os homens que não é preciso se responsabilizar nunca, que mesmo sendo um líder - o mais bem remunerado e talentoso do grupo - culpa nunca vai ser sua. O erro é de quem ousar questioná-lo, de quem tiver a audácia de apontar os seus erros, porque ele não erra", disse.

"Ele tem certeza da vitória e se a vitória não vier, ele vai indicar os verdadeiros vilões, porque ele é ao mesmo tempo herói e vítima, aquilo que a ciência social chama de 'um machinho com a mais absoluta incapacidade de admitir que fez merda. Aquele que, confrontado com suas falhas óbvias, não oferece respostas, mas violência", completou.

A jornalista ainda questionou o comportamento do atacante no momento em que o clube paulista ocupa o nono lugar na tabela da competição. "Em vez de buscar melhorar, depois de perder em casa por 2 a 0 para um time que está brigando para não cair, ele vai buscar fazer você se sentir idiota, por não se curvar à sua genialidade. Senhoras e senhores, este é Neymar Jr., o grande craque de sua geração, o ídolo, a referência, desfrutem", finalizou.

Ao compartilhar o conteúdo, Luana debochou de mais uma polêmica envolvendo o nome do jogador. "Olha, o cai-cai se fud#u... de novo. Essa vida dele está amaldiçoada, tanto dinheiro e o nome segue na lama", escreveu na legenda.

Queixa-crime



A declaração de Luana Piovani ocorre em meio a uma disputa judicial envolvendo a família do atleta. Recentemente, Bruna Biancardi, mulher de Neymar Jr., protocolou uma queixa-crime contra a artista na Justiça de São Paulo. Na ação, a influenciadora acusa Luana pelos crimes de injúria e violência política de gênero após publicações ofensivas feitas nas redes sociais.

Além da condenação criminal da ex-parceira de Pedro Scooby, a defesa de Biancardi pede uma indenização mínima de R$ 50 mil por danos morais.