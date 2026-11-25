Taís Araujo explica férias offline com Lázaro Ramos Reprodução/Instagram
Em Portugal, Taís Araujo explica férias longe das redes sociais
Atriz contou recusa para gravar conteúdos da viagem e os planos do aniversário de 48 anos, completados nesta quarta-feira (25)
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