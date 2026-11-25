Taís Araujo explica férias offline com Lázaro Ramos - Reprodução/Instagram

Taís Araujo explica férias offline com Lázaro Ramos Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2026 10:53 | Atualizado 25/11/2026 10:55

Taís Araujo falou sobre o período afastada das redes sociais enquanto curte férias em Portugal na companhia do marido, Lázaro Ramos . A atriz, que completou 48 anos nesta quarta-feira (25), explicou a ausência de registros e aparições enquanto aproveita o momento de descanso.

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"Estou de férias, viajando desde o dia 8. Só eu e o Lázaro, fazia muito tempo que a gente não ficava só nós dois juntos, sem as crianças. A gente tem um ritmo de trabalho muito intenso e sempre procura viajar só nós dois. Às vezes no final de semana, e tem uma época que a gente procura ficar, sei lá, 20 dias, só a gente. Fazia tempo que a gente não conseguia fazer isso", disse nos Stories.

A artista desembarcou no país europeu para acompanhar o marido em uma série de eventos. "Aí a gente viajou e, na sequência, ele emendou em uma turnê literária em Portugal. Agora, ele está viajando várias cidades de Portugal, fiquei com ele em Braga e agora vim para Lisboa, porque tenho grandes amigos aqui... a Fernanda Rodrigues, que é minha amiga desde a adolescência mora aqui".

Taís revelou, ainda, que recusou uma proposta de sua equipe para produzir conteúdos sobre a rotina durante a viagem. "Falei: 'Não gente, vocês não estão entendendo. É férias, de verdade. Não que eu não vá registrar. Vou registrar para mim, para ele, para a gente. Por que tudo tem que virar conteúdo? Não vai virar dessa vez não'", negou.

Ela também pediu que colocassem um aviso nas redes sociais sobre o período longe da internet, mas não teve sucesso na ideia. "Não quiseram... acharam que era piada minha. Não tem que mostrar tudo o tempo inteiro, parem com isso. Virou uma demanda, porque tudo tem que ser mostrado e postado. Eu me revoltei e falei 'não', e não fiz", afirmou.

O casal irá se reunir após os compromissos do ator para celebrar mais um ano de vida de Taís. "Mas agora estou em Lisboa e vou mostrar um pouquinho, porque estou de férias com as minhas amigas e meu marido vem para cá daqui a pouco comemorar o meu aniversário comigo", contou.

Juntos desde 2004, Taís Araujo e Lázaro Ramos formam um dos casais mais admirados do Brasil. Os dois superaram uma breve separação em 2008 e oficializaram a união em 2011. Eles são pais de João Vicente, de 15 anos, e Maria Antônia, de 11. Recentemente, os artistas contracenaram na novela "A Nobreza do Amor", da TV Globo.