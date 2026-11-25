Gabriela Pugliese respondeu críticas e haters nos stories do InstagramReprodução / Instagram
“Ser conservadora é conservar casamento ruim? Credo! Ainda mais sem filho”, reagiu. Na sequência, ela disse que, antes da união com Túlio Dek, havia se casado oficialmente apenas uma vez.
A influenciadora afirmou que encontrou no relacionamento atual a família que desejava construir e que pretende lutar para preservá-la. “Hoje, que eu tenho isso de verdade, que eu estou constituindo um lar, eu entendi que é isso que eu amo. Eu acredito no casamento, na família, nos valores”, declarou.
Para Gabriela, essa visão não significa permanecer em uma união a qualquer custo. “Acreditar no casamento não significa continuar casada com a pessoa errada ou que não deu certo”, completou.
Ela ainda ressaltou que o número de casamentos não deveria determinar se alguém pode ou não se considerar conservador. “Eu poderia estar aí no quarto, no quinto, no décimo, no trigésimo casamento. Por quê? Porque eu sou livre para fazer o que eu quiser da vida.”
Os casamentos de Gabriela
Gabriela teve três uniões ao longo da vida. A primeira foi com o personal trainer Thiago Pugliesi, em 2013. O casamento terminou em agosto de 2014, mas ela manteve o sobrenome “Pugliesi” por mais de uma década, período em que consolidou a carreira usando o nome.
Em 2017, ela se casou com Erasmo Viana em uma cerimônia realizada em Trancoso, na Bahia. A relação terminou em fevereiro de 2021, após cerca de quatro anos.
Atualmente, Gabriela é casada com Túlio Dek. Os dois iniciaram um relacionamento após o fim do casamento anterior e oficializaram a união em abril de 2023, durante uma cerimônia surpresa organizada pelo artista. O casal tem dois filhos, Lion e Massimo.
A influenciadora também comentou a mudança recente de sobrenome. Segundo ela, a decisão esteve ligada ao atual momento de vida e à família que construiu, mas não representa rejeição ao nome pelo qual ficou conhecida.
“Pugliesi foi minha vida, esse nome. É zero ofensa (...) Eu mudei o meu nome para mim, para coisas minhas, da minha vida, para o momento de vida que eu estou, para a minha família”, afirmou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa