Mônica Benini falou sobre reencontro de Sandy e Junior nos palcos Reprodução/Instagram
Mônica Benini celebra novos shows de Sandy e Junior: 'Parece sonho'
Designer de joias falou sobre expectativa para reencontro do marido e da cunhada nos palcos em 2027
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