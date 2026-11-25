Mônica Benini falou sobre reencontro de Sandy e Junior nos palcos - Reprodução/Instagram

Mônica Benini falou sobre reencontro de Sandy e Junior nos palcos Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2026 12:03 | Atualizado 25/11/2026 13:35

Mônica Benini festejou o anúncio, realizado na terça-feira (24), do reencontro de Sandy e Junior para a turnê "Nada é por acaso" . A mulher do cantor explicou que não acompanhava a dupla nos anos 2000, mas que se tornou cada vez mais fã ao assistir de perto aos shows de "Nossa História", série de apresentações dos irmãos em 2019.

fotogaleria

"Eu já contei aqui algumas vezes que não fui uma criança ou adolescente fã de Sandy & Junior. Mas a verdade é que o roteirista da vida arrasa. Quando dei por mim, estava vivendo a turnê de 2019 na maior das intensidades e me tornando, show a show, cada vez mais fã. Foi ali que entendi a dimensão da catarse que acontece quando esses dois artistas maravilhosos se unem no palco. E diferente de tudo que já vi", começou o texto.

A designer de joias comentou a torcida para que os filhos de Xororó e Noely subissem juntos aos palcos novamente. "Eu torci profundamente, durante todos esses anos, para que um reencontro como esse acontecesse. Lembro de assistir ao último show na turnê de 2019 com os olhos cheios de lágrimas, emocionada com tudo o que tínhamos vivido e com a incerteza de um dia poder testemunhar aquele encontro novamente".

Mônica não escondeu a alegria com o anúncio oficial da novidade. "E não é que vai acontecer? Meu Deus!!!! Parece sonho!!!!! Eu sei o quanto vocês esperaram por esse momento (e por qualquer spoiler que eu pudesse dar). E espero, no fundo do coração, que vocês consigam viver e aproveitar, de alguma maneira, tudo de lindo que será preparado com tanto carinho pra vocês. Que delícia poder viver tudo isso! Vem aí. E vai ser especial demais!", concluiu.

Nova turnê

Sandy e Junior anunciaram seis apresentações juntos em 2027, como parte do projeto "Nada é por acaso". Em vez de percorrer diferentes cidades do país, a dupla fará uma residência no Nubank Parque, em São Paulo, com shows marcados para os dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho. A série de shows terá direção geral de Raoni Carneiro, responsável pela turnê "Nossa História", realizada em 2019.

A venda de ingressos começa em dezembro, pelo site da Ticketmaster. A pré-venda exclusiva para clientes dos cartões Elo acontece nos dias 1º e 2, a partir das 10h. Já o público geral poderá comprar as entradas a partir de 3 de dezembro, também às 10h.