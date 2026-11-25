Cris encontra o irmão recém nascido pela primeira vezReprodução / Instagram
“Os primeiros dias do mais novo maior presente da minha vida: Frederico Lunardi Nunes”, escreveu na legenda da publicação.
O álbum reúne registros na maternidade, momentos de carinho com o bebê no colo e visitas de familiares. O apresentador também mostrou que o futebol já faz parte da rotina com o caçula. Em uma das imagens, o menino aparece dormindo, enrolado em uma manta, enquanto a partida entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro é transmitida pela televisão.
Nos comentários, Indi Lunar se declarou ao filho. “Completamente apaixonada”, escreveu. Mariana Spinelli também deixou uma mensagem de carinho. “Aiiii, fofurinha, vei! Muita saúde e amor”, desejou.
Nascimento de Frederico
O menino veio ao mundo na última sexta-feira (20), às 22h33. Fred anunciou o nascimento no domingo (22), mas o nome escolhido para o bebê só foi divulgado por Indi na terça-feira (24), quando ela compartilhou registros do parto.
“Meu segundo filho nasceu e eu realmente nasci pra isso. (...) Tive a oportunidade de viver novamente o maior amor que um ser humano é capaz de sentir”, declarou o apresentador do “Globo Esporte SP” ao anunciar a chegada do caçula.
Fred revelou que seria pai pela segunda vez em julho deste ano. Na ocasião, explicou que a decisão de preservar a gestação até aquele momento estava relacionada à preferência de Indi por manter a vida pessoal longe dos holofotes.
Durante o “Blogueirinha Entrevista”, exibido nesta segunda-feira (23), Bianca Andrade, de 32 anos, revelou que soube do nascimento de Frederico um dia antes do anúncio público. A empresária admitiu ter sentido ciúme por desejar ser a responsável por dar a Cris o primeiro irmão.
“Eu fiquei com ciúme e aí é uma coisa que muita mãe vai me entender. Eu queria muito dar (...) um irmão pro meu filho. E aí eu queria que fosse meu”, explicou.
Apesar do sentimento, Bianca descartou qualquer desejo de ter outro filho com Fred, comemorou a chegada do menino e elogiou o ex-companheiro. “Ele é um pai maravilhoso. Ele é um pai incrível, de verdade”, declarou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa