Cris encontra o irmão recém nascido pela primeira vez - Reprodução / Instagram

Cris encontra o irmão recém nascido pela primeira vezReprodução / Instagram

Publicado 25/11/2026 11:43 | Atualizado 25/11/2026 12:15

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“Os primeiros dias do mais novo maior presente da minha vida: Frederico Lunardi Nunes”, escreveu na legenda da publicação.



O álbum reúne registros na maternidade, momentos de carinho com o bebê no colo e visitas de familiares. O apresentador também mostrou que o futebol já faz parte da rotina com o caçula. Em uma das imagens, o menino aparece dormindo, enrolado em uma manta, enquanto a partida entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro é transmitida pela televisão.

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Nos comentários, Indi Lunar se declarou ao filho. “Completamente apaixonada”, escreveu. Mariana Spinelli também deixou uma mensagem de carinho. “Aiiii, fofurinha, vei! Muita saúde e amor”, desejou.



Nascimento de Frederico



O menino veio ao mundo na última sexta-feira (20), às 22h33. Fred anunciou o nascimento no domingo (22), mas o nome escolhido para o bebê só foi divulgado por Indi na terça-feira (24), quando ela compartilhou registros do parto.



“Meu segundo filho nasceu e eu realmente nasci pra isso. (...) Tive a oportunidade de viver novamente o maior amor que um ser humano é capaz de sentir”, declarou o apresentador do “Globo Esporte SP” ao anunciar a chegada do caçula.



Fred revelou que seria pai pela segunda vez em julho deste ano. Na ocasião, explicou que a decisão de preservar a gestação até aquele momento estava relacionada à preferência de Indi por manter a vida pessoal longe dos holofotes.

Nos comentários, Indi Lunar se declarou ao filho. “Completamente apaixonada”, escreveu. Mariana Spinelli também deixou uma mensagem de carinho. “Aiiii, fofurinha, vei! Muita saúde e amor”, desejou.O menino veio ao mundo na última sexta-feira (20), às 22h33. Fred anunciou o nascimento no domingo (22), mas o nome escolhido para o bebê só foi divulgado por Indi na terça-feira (24), quando ela compartilhou registros do parto.“Meu segundo filho nasceu e eu realmente nasci pra isso. (...) Tive a oportunidade de viver novamente o maior amor que um ser humano é capaz de sentir”, declarou o apresentador do “Globo Esporte SP” ao anunciar a chegada do caçula.Fred revelou que seria pai pela segunda vez em julho deste ano. Na ocasião, explicou que a decisão de preservar a gestação até aquele momento estava relacionada à preferência de Indi por manter a vida pessoal longe dos holofotes.