Christiane Torloni se aventura no surfe aos 69 anos - Reprodução / Instagram

Christiane Torloni se aventura no surfe aos 69 anosReprodução / Instagram

Publicado 25/11/2026 11:47

Christiane Torloni , de 69 anos, surpreendeu os seguidores ao mostrar sua evolução no surfe. A atriz compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece sobre uma prancha em uma piscina de ondas artificiais no Surfland, em Garopaba, Santa Catarina. A artista celebrou a conquista e recebeu elogios de amigos famosos.

Leia mais: Christiane Torloni mostra encontro com Fernanda Montenegro



"Diretamente do Surfland, Chriszinha aqui. Fiz a primeira bateria e foi uma delícia, delícia, delícia, nesse dia gostoso, calmo, tranquilo e bem gostoso. Tudo seguro, uns professores queridos, ondas controladas e Chriszinha com esse sorriso de menina feliz", falou a artista. "Diretamente do Surfland, Chriszinha aqui. Fiz a primeira bateria e foi uma delícia, delícia, delícia, nesse dia gostoso, calmo, tranquilo e bem gostoso. Tudo seguro, uns professores queridos, ondas controladas e Chriszinha com esse sorriso de menina feliz", falou a artista.



Nos comentários da publicação, várias famosas reagiram ao desempenho da atriz. "Amei, mamys", disse Regiane Alves. "Que danada!", afirmou Maria Padilha. "Arrasando!!!!! Amo", declarou Adriana Birolli. "Viva, menina linda!!! Arrasou demais!!! Miauuu!", escreveu Alexandra Martins. "Olha ela", destacou a apresentadora Astrid Fontenelle. "Arrasou", reforçou Adriana Garambone.



Christiane, que coleciona papéis de sucesso na televisão, entre eles uma das Helenas de Manoel Carlos, começou a fazer aulas de surfe em junho deste ano, em Santos, no litoral de São Paulo, para realizar um sonho de infância. Antes disso, a atriz já havia se aventurado no stand up paddle e no longboard. Desta vez, optou por uma piscina artificial, onde as condições das ondas podem ser controladas para a prática do esporte.

Encontro com Fernanda Montenegro

Em setembro deste ano, Christiane Torloni recebeu o carinho de Fernanda Montenegro, de 96 anos, nos bastidores do espetáculo "Dois de Nós", no Teatro AXIA Casa Grande, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A atriz compartilhou fotos do encontro no Instagram e prestou uma homenagem à veterana.



"Noite de muita emoção e recordações profundas de palco, de camarim e da história do próprio teatro. Como filha da arte, eu me senti abraçada por toda uma geração que construiu a história do teatro no Brasil. Que sorte a minha! Ser filha e participar dessa tribo", escreveu.



"Amada Fernanda Montenegro, muito obrigada por você continuar construindo a minha vida e me dando motivação para seguir nessa carreira inspirada pela sua batuta de grande mestra. Obrigada pelo brilho nos olhos ao longo desses mais de 40 anos. Amo-te!", completou.



As duas atrizes trabalharam juntas no teatro, em 1982, na montagem de "As Lágrimas Amargas de Petra von Kant". Além de Christiane, Antonio Fagundes, Alexandra Martins e Thiago Fragoso, que integram o elenco de "Dois de Nós", também posaram para fotos ao lado de Fernanda na ocasião.