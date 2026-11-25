Leticia Cazarré está grávida pela 7ª vez - Reprodução / Instagram

Leticia Cazarré está grávida pela 7ª vezReprodução / Instagram

Publicado 25/11/2026 13:42

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"O dom da fertilidade é, provavelmente, o mais subestimado do nosso tempo. Ter o poder — sim, o poder — de gerar em si e dar vida a outro ser humano é a coisa mais espantosa, mais maravilhosa e mais generosa que Deus poderia nos legar", iniciou.Na publicação, Leticia compartilhou uma foto em frente ao espelho da academia, na qual aparece de perfil e exibe o tamanho da barriga. Na legenda, a empresária também questionou a forma como as pessoas enxergam a possibilidade de ter filhos."E, no entanto, quantos e quantas de nós simplesmente não vemos isso? Quantos de nós acordamos todos os dias com as nossas urgências, os nossos desejos, as nossas vontades e dizemos um bom e redondo 'não'? Não queremos gerar mais uma vida. Não queremos ter mais filhos. Não queremos nos ocupar de outros que não sejamos nós mesmos. Simplesmente não", declarou.A mulher de Juliano Cazarré ainda destacou a relação entre a fé e a maternidade. "Ah! Como diria o poeta, 'mas você não sabe quanto valem, quanto valem cinco minutos da vida!'. Todos os dias, Senhor, eu te agradecerei por ter me dado o dom da Vida. A minha e a de outras pessoas: meus lindos e amados filhos, que são todos Seus filhos", afirmou.Leticia também respondeu a uma dúvida frequente dos seguidores sobre a possibilidade de aumentar ainda mais a família. A empresária explicou que questões financeiras, físicas e emocionais não são o foco de suas reflexões sobre o assunto."Vocês me perguntam se teremos mais… e eu sempre me pego refletindo sobre isso… não sobre o 'número' de filhos, sobre quanto custa criá-los (financeira, física e emocionalmente), mas sobre esse grande e sagrado mistério que se chama fertilidade. No dia em que finalmente a idade, a saúde ou outro motivo natural qualquer me privar desse dom, nesse dia, eu certamente vou me recolher em um canto do mundo e chorar", revelou.A empresária encerrou o relato com uma reflexão sobre os sentimentos que espera ter quando chegar o momento de se despedir da possibilidade de gerar uma nova vida. "Lágrimas de gratidão, por tantos amores gerados. Lágrimas de despedida, pelo dom que já não me pertence mais. Mas enquanto esse dia não chega, eu me vejo no espelho, com essa barriga que só cresce e me torno aquilo mesmo que um dia meus pais sonharam pra mim quando me deram a vida e o nome: Laetitia! Alegria", concluiu.À espera do sétimo bebê, Leticia e Juliano Cazarré são pais de Vicente, de 16 anos; Inácio, de 14; Gaspar, de sete; Maria Madalena, de cinco; Maria Guilhermina, de quatro; e Estevão, de dois anos.