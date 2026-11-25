Zosia Mamet relembra experiência nos bastidores de 'Mad Men' durante entrevista ao podcast 'Armchair Expert' - Reprodução / Youtube

Zosia Mamet relembra experiência nos bastidores de 'Mad Men' durante entrevista ao podcast 'Armchair Expert'Reprodução / Youtube

Publicado 25/11/2026 13:53 | Atualizado 25/11/2026 13:57

Zosia Mamet, de 38 anos, conhecida por interpretar Shoshanna Shapiro na série “Girls” (2012-2017), da HBO, revelou ter sido humilhada por Matthew Weiner, criador de “Mad Men”, durante as gravações da produção. Em entrevista ao podcast “Armchair Expert”, divulgada nesta segunda-feira (23), a atriz contou que desistiu de continuar no seriado depois de ser repreendida pelo produtor durante cerca de 45 minutos diante do elenco e da equipe.

Mamet participou de cinco episódios da série e tinha previsão de retornar para outra temporada. Segundo ela, o episódio aconteceu durante um ensaio de marcação de cena, quando Weiner, apesar de não estar responsável pela direção naquele dia, apareceu no estúdio.



“Ele estava tendo um dia ruim e decidiu me escolher como alvo. Durante um ensaio, simplesmente me atacou na frente de todo o elenco e da equipe. Eu era um bebê (muito jovem), tinha uns 19, 20 anos”, relatou.



Ao deixar o estúdio, Zosia entrou em contato com seus agentes e comunicou que não voltaria às gravações. A atriz explicou que, na época, enfrentava problemas relacionados à ansiedade e à insegurança. “Eu sabia que não conseguiria atuar. Pensei que iria travar, que não conseguiria funcionar naquele ambiente. E o medo de que aquilo acontecesse novamente era grande demais”, afirmou.



A atriz também relatou que Weiner costumava iniciar as leituras de roteiro com discursos nos quais intimidava os profissionais para evitar que levassem os textos para casa. “Se eu vir isso, vou encontrar vocês, vou caçá-los e vou matá-los”, teria dito o produtor, segundo Mamet. A atriz afirmou que esse tipo de comentário era recorrente e apresentado em tom de brincadeira.



Ao descrever a presença de Weiner nos bastidores, Zosia fez uma comparação com as criaturas da saga “Harry Potter”. “Quando ele aparecia no set, era como se um dementador tivesse chegado”, disse.



Apesar das críticas ao produtor, a atriz elogiou os demais integrantes do elenco e relembrou a experiência positiva de trabalhar sob a direção de John Slattery em seu primeiro episódio.



Mamet também já havia abordado a experiência no livro “Does This Make Me Funny?”, publicado em 2025, mas, na ocasião, preservou o nome do produtor e da série.



Após deixar “Mad Men”, Zosia ganhou projeção internacional ao interpretar Shoshanna Shapiro em “Girls”, da HBO. A atriz também integrou o elenco de “The Flight Attendant” de 2020 até 2022.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa